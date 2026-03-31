「TOPIX先物」手口情報（31日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限4万4668枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月31日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の4万4668枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 44668( 42674)
ABNクリアリン証券 34266( 33493)
バークレイズ証券 32750( 31816)
JPモルガン証券 11595( 10895)
モルガンMUFG証券 9327( 7563)
ゴールドマン証券 21958( 6896)
ビーオブエー証券 4669( 4555)
BNPパリバ証券 5170( 4064)
サスケハナ・ホンコン 3856( 3856)
シティグループ証券 5190( 3646)
ドイツ証券 3446( 3446)
野村証券 3510( 2030)
UBS証券 2196( 1771)
日産証券 1503( 1503)
SBI証券 1574( 1102)
大和証券 2071( 1095)
SMBC日興証券 2986( 893)
みずほ証券 705( 705)
広田証券 357( 357)
インタラクティブ証券 177( 177)
岡三証券 923( 0)
三菱UFJ証券 388( 0)
HSBC証券 138( 0)
三菱UFJeスマート 122( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
SBI証券 1( 1)
光世証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース