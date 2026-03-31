物価高騰の煽り、AKBにも チケット料金の変更を発表 高校生以下には新サービスを導入
アイドルグループ・AKB48は3月31日、公式サイトを更新し、チケット料金を改定すると発表した。物価高騰に伴う運営コストの上昇を理由としている。
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サイトでは「AKB48劇場 チケット料金改定のお知らせ」と題したページを掲載。「AKB48劇場では、昨今の物価高騰に伴う運営コストの上昇を受け、慎重に検討を重ねてまいりましたが、今後も安定した劇場運営を維持するため、2026年4月8日の公演よりチケット料金を以下のとおり改定させていただきます」と伝えた。
改正後の新料金は、正規メンバーが出演メンバーの半数以上となる通常公演で一律4300円、研究生が出演メンバーの過半数となる通常公演で一律4100円、通常公演に加えて卒業セレモニーがある公演で一律5300円、特別講演で一律6300円となる。「お見送り会参加権利付きロビー観覧チケット」については、現行の1800円のままとする。
今回の改定に伴い、高校生以下のファンを対象とした新サービスも開始する。内容は、終演後に販売している「撮って出し写真（Lサイズ）」を無料でプレゼントするもので、18歳以下が対象となる。
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サイトでは「AKB48劇場 チケット料金改定のお知らせ」と題したページを掲載。「AKB48劇場では、昨今の物価高騰に伴う運営コストの上昇を受け、慎重に検討を重ねてまいりましたが、今後も安定した劇場運営を維持するため、2026年4月8日の公演よりチケット料金を以下のとおり改定させていただきます」と伝えた。
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