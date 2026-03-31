「日本は欧州の強豪国にとって脅威だ」対戦するイングランドの記者が森保ジャパンに戦慄「W杯が近づくにつれ、人々は日本を恐れるようになる」【現地発】
日本代表は現地３月31日、聖地ウェンブリー・スタジアムで強豪イングランドと国際親善試合を戦う。
北中米ワールドカップで優勝を目標に掲げる森保ジャパンについて、対戦するイングランドの記者はどう評価しているのか。前日会見で、森保一監督に質問をしていた英紙『THE Sun』のロイド・キャンフィールド記者に訊いた。
「本当に素晴らしいですね。感銘を受けています。とても良いチームです。ヨーロッパで、多くの選手がプレーしています。（イングランド代表のトーマス・）トゥヘル監督も言っていましたが、数年前、日本はヨーロッパの強豪国にとって脅威にはならないと思われていましたが、今では脅威になりつつあります」
同記者は「ブラジル、スコットランド、トルコ、ドイツなど、日本は強豪だと考えられていたチームを破っています。警戒する必要はないと思われていた日本が、今では脅威となっています。ワールドカップが近づくにつれ、人々は日本を恐れるようになるでしょう。なぜなら、日本にはヨーロッパのトップリーグで活躍する、本当に優秀な選手たちがいるからです」と森保ジャパンを絶賛。こう賛辞を続けた。
「攻撃陣は本当に素晴らしい。三笘（薫）、堂安（律）、上田（綺世）がどれほど素晴らしい選手か知っています。彼らは、ワールドカップでどのチームにとっても非常に危険な存在になり得ます。日本には大きなチャンスがあると思います」
対戦するだけあって、よく日本の状況を把握していたキャンフィールド記者は、Ｗ杯で脅威になると考えているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
北中米ワールドカップで優勝を目標に掲げる森保ジャパンについて、対戦するイングランドの記者はどう評価しているのか。前日会見で、森保一監督に質問をしていた英紙『THE Sun』のロイド・キャンフィールド記者に訊いた。
「本当に素晴らしいですね。感銘を受けています。とても良いチームです。ヨーロッパで、多くの選手がプレーしています。（イングランド代表のトーマス・）トゥヘル監督も言っていましたが、数年前、日本はヨーロッパの強豪国にとって脅威にはならないと思われていましたが、今では脅威になりつつあります」
同記者は「ブラジル、スコットランド、トルコ、ドイツなど、日本は強豪だと考えられていたチームを破っています。警戒する必要はないと思われていた日本が、今では脅威となっています。ワールドカップが近づくにつれ、人々は日本を恐れるようになるでしょう。なぜなら、日本にはヨーロッパのトップリーグで活躍する、本当に優秀な選手たちがいるからです」と森保ジャパンを絶賛。こう賛辞を続けた。
対戦するだけあって、よく日本の状況を把握していたキャンフィールド記者は、Ｗ杯で脅威になると考えているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神