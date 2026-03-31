新年度初日早朝に日本vsイングランド、イタリアのW杯決定戦…悩むサッカーファン「入社式あるけど見る」「睡眠優先すべきか…」

新年度初日早朝に日本vsイングランド、イタリアのW杯決定戦…悩むサッカーファン「入社式あるけど見る」「睡眠優先すべきか…」