「眠くてもコネコネをぜったいに止めない 小さなパン屋さん」



【動画】眠くてもコネコネをやめない子猫

こんなポストをされたのはｆｕｕ_ｃｈｉｒｏｒｕ(@FuuchanKitty)さん。



ポストされた動画には、モコモコのベッドの上で一生懸命フミフミを続ける猫のふーちゃんの姿が収められている。どう見ても眠そうなのに、小さな手は止まらない。



半分夢の中に入りながらも黙々とコネコネを続けるその姿は、まるで仕込みに追われる小さなパン屋さんみたいだ。



「眠いのに手が止まらないの職人すぎる」

「後ろのぬいぐるみがパン屋の先輩職人のようで、小さなパン屋さんを優しく見守ってるように見えて和みました」

「明日のパンの仕込みがあるから寝られないやつ」

「モコモコベッドがパン生地に見えてきた」



ふーちゃんで6歳の女の子。性格は優しくておっとりな食いしん坊で、普段は日向ぼっこしたり妹のチロルちゃんと一緒にのんびり過ごしてることが好きだという。投稿されたｆｕｕ_ｃｈｉｒｏｒｕさんにお話を伺った。



――「眠くてもコネコネを止めない」姿を撮影されたのは？



「私の目の前でフミフミを始めたので可愛くてその様子を見ていました。しばらくするとウトウトし始めて…でも眠らずに半分眠りながら一生懸命フミフミを続けていて…。

ふみふみを絶対に止めない小さな職人さんの姿が可愛すぎたのを覚えています」



――「眠そうなのに、まだコネコネしてる！」と気づいたときは？



「赤ちゃんの頃のふーちゃんはいつもフミフミしながらそのまま寝ていたので、絶対に眠いはずなのにその日だけはフミフミを止めずに"明日のパンの仕込みで忙しい！

寝てなんていられないにゃ"という様子に笑ってしまいました」



――ふーちゃんは普段からよくコネコネするのでしょうか？



「この動画の生後6ヶ月の頃からよくコネコネする子でした。6歳の今も同じデザインのクッションでまるで職人のようにコネコネすることが日課ですよ。

窓の外を見ながらフミフミ、ご飯やおやつを食べて満足した後、寝る前に、気分が乗った時...などにフミフミすることが日課ですね」



――「ここが特に可愛い」と感じたポイントは？



「目を閉じてまるで熟練の職人のような顔でフミフミしていたところ、絶対眠そうなのに小さな手を止めないところが本当に可愛くて大好きな動画ですね。モコモコベッドの巨大なパン生地の上で、一生懸命な小さなパン屋さんが本当に愛しいです」



――動画のあと、ふーちゃんはそのまま眠ってしまったのでしょうか？



「コネコネをしばらく続けた後、ゆっくりそのままの体勢で眠ってしまったので起こさないようにいつものベッドへ連れて行きました。

ベッドで横になって寝ながらもお気に入りの毛布を小さな手でコネコネしていたので、この日は本当にパン屋さんが忙しかったのかもしれませんね」



――印象に残っているコメントはありましたか？



「"後ろのぬいぐるみがパン屋の先輩職人のようで、小さなパン屋さんを優しく見守ってるように見えて和みました"というコメントが印象に残ってますね。

先輩のぬいぐるみが後ろで心配そうに小さなふーちゃんのコネコネを指導してくれていたのかも」



ｆｕｕ_ｃｈｉｒｏｒｕさんは「小さな職人さんだったふーちゃんのコネコネをたくさんの皆さんに見守っていただけて、すごく暖かい気持ちになりました。

今も立派な職人としてフミフミするふーちゃんを見守っていただけたらとても嬉しいです。

いつか妹のちーちゃんと一緒にフミフミしている動画を撮ることが夢です」と話してくれた。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）