【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 ３０日に急落 【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 ３０日に急落

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【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 ３０日に急落



先週から昨日までのまとめ

３月２３日から週末にかけて、メキシコペソ円は 8.90 円から 8.98 円の高値圏で底堅く推移していた。しかし、３月３０日（月）に他の中東・クロス円と同様に急落を見せた。



動向のまとめ：週前半はメキシコ銀行（中央銀行）の高金利政策維持への期待から、キャリートレードの対象としてペソ買いが継続した。２６日には一時 8.98 円付近まで上昇し、昨年来の高値水準をうかがう展開となった。反転の契機は３月３０日の欧州時間。日本の年度末（３月３１日）に向けた国内勢の利益確定売りと円買いが集中し、ペソ円は一気に 8.80 円を割り込む場面があった。安値は 8.7937 円（３０日２３時）を記録し、週間の上昇分を打ち消す大幅な調整となった。



テクニカル分析

レジスタンス１： 8.850 円（急落前の揉み合い水準）

レジスタンス２： 8.900 円（心理的節目）

サポート１： 8.790 円（３月３０日安値付近）

サポート２： 8.720 円（１月下旬のサポートエリア）



RSI (１４時間足)： 約 45.2

３０日の急落時に 30 付近まで低下し「売られすぎ」を示唆したが、現在は 45 前後まで回復。反発の余地を残した中立圏にある。



MACD MACD 線：-0.018、シグナル線：-0.012。

マイナス圏で推移しており、短期的には依然として売り圧力が残る。しかし、ヒストグラムは縮小に転じており、ゴールデンクロスが間近に迫っている。反転上昇への準備段階と言える。



トレンド：中長期的には上昇トレンドを維持しているが、短期的に「急落後のボトム形成局面」である。３０日の安値 8.79 円付近をサポートに、３１日午前にかけて 8.82 円台まで徐々に下値を切り上げている。



今週のポイント：



【メインシナリオ】キャリートレード再開による復調



年度末の円買い需要が完全に剥落し、４月１日から金利差を背景としたペソ買いが再燃する展開。



想定レンジ： 8.800 円 ～ 8.950 円



戦略： 8.80 円台前半での底堅さを確認しつつ押し目買い。8.9 円台への復帰を狙う。



【対抗シナリオ】調整の長期化と下値拡大



米経済指標の悪化等により世界的なリスクオフが強まり、高金利通貨からの資金流出が加速する展開。



想定レンジ： 8.720 円 ～ 8.850 円



戦略： 8.79 円を明確に割り込んだ場合は、調整が長引くと判断し、深追いせず 8.7 円台前半までの下落を待つ。



今週の主な予定と結果



メキシコ

特になし





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