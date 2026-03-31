しまむらが底堅い、２７年２月期連続最高益更新・実質増配の計画を評価

しまむら<8227.T>が底堅い。３０日の取引終了後、２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績・配当予想を開示した。今期の売上高は前期比４．２％増の７２９１億９３００万円、最終利益は同６．４％増の４７３億２１００万円を見込む。前期に続き過去最高益を更新する予想で、配当予想も実質増配の見通しを示した。寄り付き直後は売りが先行したものの、発表内容を評価した買いが入り切り返した。



今期のグループでの出店数は６５店舗で、退店は３８店舗を計画。東京や京阪神地区といった都市部での出店を強化する。しまむらは２月２０日を基準とする前期の期末配当を従来の予想から１０円増額して１１５円（前期の年間配当は２１５円）とした。同社は２月２１日に１対３の株式分割を実施している。今期の年間配当予想は８０円で、株式分割前の水準で２４０円。実質増配を計画する。２６年２月期の売上高は前の期比５．２％増の７０００億３４００万円、最終利益が同６．１％増の４４４億６０００万円だった。



出所：MINKABU PRESS