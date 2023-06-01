トロントが、早くも沸騰している。ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、メジャー開幕カードでいきなり強烈なつめ跡を残し、米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」も熱視線を送った。焦点は単なる「３つの初」ではない。開幕直後の週末だけで、球団が巨費を投じた理由を結果で示し始めたことだ。同記事はこの開幕３連戦を、岡本とブルージェイズにとっての「ビッグウィークエンド」と位置づけた。

相手はアスレチックス。２７日（日本時間２８日）の開幕戦で岡本はメジャー初安打を放つと、９回にはアンドレス・ヒメネス内野手（２７）のサヨナラ打で一気に生還し、メジャー初のサヨナラ得点までマークした。デビュー戦から勝利のど真ん中にいた。そして２９日（同３０日）の同カード最終戦で今度は待望のメジャー初本塁打。初安打、初サヨナラ得点、初アーチ――。わずか３試合で一気に回収したこの派手な滑り出しは、岡本が確かに「ただ者ではない新戦力」の匂いを漂わせる。

数字も十分に景気がいい。開幕３試合で打率３割３分３厘、出塁率４割２分９厘、長打率５割８分３厘。しかも打つだけでは、終わらない。昨季から補強ポイントとされてきた三塁も埋め、攻守両面で存在感を発揮。前出の「ＯＮ ＳＩ」が「彼は早くも期待に応え始めている」と評したのも当然だろう。まだ４月にも入っていない段階で、背番号７の和製スラッガーがブルージェイズに「補強成功」の空気を運び込んでいる。

ブルージェイズは今年１月、岡本と４年総額６０００万ドル（約９０億円）で契約した。当初は巨人で本塁打を量産してきた実績はあっても、メジャーでは未知数と見る向きもあった。だが、その懐疑論は開幕最初の週末で早くも揺らぎ始めている。トロントが欲しかったのは、ただの新外国人ではない。打線の景色を変える主砲候補だ。開幕カードで一気にスターダムへのし上がった岡本は、その看板をいきなり背負い始めた。