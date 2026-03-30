中国Nubia傘下のスマートフォンメーカー「REDMAGIC（レッドマジック）」は、ゲーミングスマートフォン「REDMAGIC 11 Air」を2026年4月3日午後0時から順次発売する。

シリーズ初の冷却ファン搭載

厚さ7.85ミリの薄型スケルトンデザインのボディに高速冷却ファン、7000mAhバッテリーを内蔵。クアルコムのフラッグシップ級SoC（システム・オン・チップ）「Snapdragon 8 Elite」を搭載し、様々なゲームシーンで高水準の処理能力を発揮する。

「Air」シリーズでは初だという冷却ファンを搭載するほか、フレームには熱伝導にすぐれ、軽量で高強度な航空機グレードのアルミニウムを採用。独自開発の大型ベイパーチャンバーを備え、高フレームレートのプレイでもパフォーマンス低下を気にせずゲームに集中できる。

リフレッシュレートは最大144Hz、タッチサンプリングレートは最大2500Hzを実現した、狭額縁の6.8型（2688×1216ドット）有機ELディスプレーを搭載。独自の「マジックタッチ技術」により、入力の途切れや誤操作を最小限に抑えた精密なコントロールが可能だ。

側面には高速応答を実現したショルダートリガーを2つ装備。ゲームパッドのような感覚で直感的に操作できる。防汗性能にすぐれ、長時間のプレイでも高い感度を維持する。

5000万画素・メイン、800万画素・広角の2眼カメラを背面に、AI（人工知能）画質強化機能を備えた1600万画素カメラを前面に装備する。

OSはAndroid 16ベースの「REDMAGIC OS 11」をプレインストールする。IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LAN、Bluetooth 5.4をサポート。透明保護ケース、80ワット GaN高速充電器などが付属する。

カラーはプリズム（ホワイト）、ファントム（ブラック）の2色。

価格は、メモリー12GB/内蔵ストレージ256GBモデルが9万4800円（税込）、メモリー16GB/内蔵ストレージ512GBモデルが11万4800円（同）。