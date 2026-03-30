売上140%増の厨房革命！ マクランサ「WAVECOOKING」

記事ポイント 油使用量約50%削減・油煙50%以下・揚げ時間20〜30%短縮を実現する次世代油改質装置設置工事不要・充電式・IPX68防水（食洗機丸洗い対応）の世界初設計天ぷら売上140%増の導入実績、年間最大120万円以上のコスト削減効果 油使用量約50%削減・油煙50%以下・揚げ時間20〜30%短縮を実現する次世代油改質装置設置工事不要・充電式・IPX68防水（食洗機丸洗い対応）の世界初設計天ぷら売上140%増の導入実績、年間最大120万円以上のコスト削減効果

マクランサが、揚げ物の常識を塗り替える次世代油改質装置「WAVECOOKING」を2026年4月1日より発売します。

油使用量を約50%削減しながら天ぷら売上を140%増加させた実証データを持ち、設置工事不要・完全充電式・食洗機対応という世界初の革新設計を実現しています。

厨房の油コストと揚げ物品質を同時に改善する新インフラとして、飲食業界から注目を集めています。

マクランサ「WAVECOOKING」

発売日：2026年4月1日価格：248,000円（税別）製造販売元：株式会社マクランサ（東京都港区）

「WAVECOOKING」は、累計18,000台超を販売した従来モデルの技術を刷新した次世代油改質装置です。

油寿命を約1.5倍に延ばしながら油使用量を約50%削減し、衣の吸油量も約50%低減（日本食品分析センター検証）します。

油煙は専門計測機関の実測で50%以下となり、揚げ時間は20〜30%短縮されます。

導入事例では天ぷら売上が140%増加し、唐揚げの重量が約10%増加するなど、品質向上と収益拡大を同時に実現しています。

7つのコスト削減構造

WAVECOOKINGが「利益を残す」理由は、油代だけではなく7つの構造でコストを圧縮できる点にあります。

油購入費・廃油処理費・オイルフィルター費用・レンジフードフィルター交換費・ダクト高圧清掃費・人件費・フライヤー台数のすべてが削減対象となります。

試算では、月間油使用量80Lの小型店で年間約25〜40万円、200Lの中型店で年間約55〜80万円、400Lの大型店で年間120万円以上の削減効果が見込まれます。

多くの店舗で6〜12ヶ月以内の投資回収が可能です。

世界初の4つの革新設計

WAVECOOKINGは設置工事・電源工事が不要なため、多店舗への同時導入も容易に行えます。

充電式一体型設計により油槽内に装置を設置しないため、あらゆるフライヤーで使用できます。

ケーブルレス設計で断線トラブルがなく、IPX68防水規格により食洗機での丸洗いが可能です。

揚げ物品質の面でも、油の吸収量半減によるカロリーダウン・サクサク感の持続・再加熱後もベタつかない仕上がりを実現し、水切りしていない豆腐や濡れたイカの素揚げにも対応します。

アルポルトの片岡譲オーナーシェフは「WAVECOOKINGほど感動的な製品に出会ったことはありません。

いままで揚げることができなかったネタを揚げることができるようになり、メニュー開発になくてはならない存在です。

もちろんアルポルトのすべてのお店で採用しています。

」と述べています。

油使用量を約50%削減しながら天ぷら売上を140%増加させた実証データが、その導入効果を裏付けています。

設置工事不要・充電式・食洗機対応という世界初の設計で、どのフライヤーにも手軽に導入できます。

年間最大120万円以上のコスト削減と6〜12ヶ月以内の投資回収が見込まれる、飲食店の収益構造を変えるインフラです。

次世代油改質装置「WAVECOOKING」の紹介でした。

よくある質問

Q. WAVECOOKINGとはどのような装置ですか？

A. 油使用量を約50%削減しながら揚げ物の品質を向上させる次世代油改質装置です。

設置工事不要・完全充電式・IPX68防水（食洗機対応）という世界初の設計を採用しており、すべてのフライヤーで使用できます。

2026年4月1日より248,000円（税別）で発売されます。

Q. 導入するとどのくらいのコスト削減になりますか？

A. 月間油使用量に応じて年間約25〜120万円以上のコスト削減が見込まれます。

天ぷら売上140%増・唐揚げ重量約10%増などの導入実績もあり、多くの店舗で6〜12ヶ月以内の投資回収が可能です。

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