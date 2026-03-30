「オリックス５−４楽天」（２９日、京セラドーム大阪）

就任２年目のオリックス・岸田護監督が、開幕３戦目で投手陣８人をつぎ込む“鬼継投”を断行。楽天との開幕カード勝ち越しを総力戦でもぎ取った。

「正直、勝ってほっとしてます。想定はしていなかったけど、二回からは思い切って、と。リリーフ陣も本当に皆が頑張ってくれた」。この日はコンディション作りを優先した新助っ人・ジェリーの代役に田嶋が先発に回ったが、初回に中島の先制打、マッカスカーの犠飛であっけなく２点を奪われると即、交代を決断。「（前日に九里が完封し）すごく大きかった」と二回から横山楓、山崎、平野、古田島、ペルドモ、椋木、守護神マチャドまで次々と投入。何が何でも勝つ…の執念采配を見せつけた。

特に三回から異例のイニングまたぎを無失点でしのぎ、今季初白星を手にした山崎は「（早期の出番に）驚きました。初回終わった後ぐらいから言われ、何かあるんだな、と。早めに準備だけはしてました。コーチからも『またぐぞ』と言われ、最初は冗談かと思っていた」と緊迫の舞台裏を明かしたほどだ。

リリーフ陣への信頼を問われた岸田監督は手放しで感謝した。「どっちに転ぶかわからないゲームで、皆が能力を発揮してくれて素晴らしかった」。シーズンはまだ始まったばかりだが、チーム一丸でのこの勝ちは大きい。２年続けての開幕ダッシュも期待できそうだ。