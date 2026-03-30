2・5次元グループすとぷりが29日、結成10周年の記念アリーナツアーの開催を発表した。この日は、Kアリーナ横浜での所属事務所STPRの大型フェス「STPR Family Festival！！ 2026（すとふぇす）」の千秋楽公演に出演。6〜8月に愛知、大阪、福岡、東京で4都市13公演を行うと発表した。

「みんな“ライブが楽しい楽しい”って言ってくれるんでね、すとぷりから重大なお知らせがあります」。満員札止めの観客のボルテージが最高潮のアンコールで、ころんが切り出した。すとふぇすは、騎士X ―Knight X―、AMPTAKxCOLORSら5グループも出演していたが、そこは同じ2・5次元アイドル、通称「歌い手グループ」の先駆者すとぷり。客席が、自分たちのファンだけでなくとも、割れんばかりの大歓声に包まれた。

2016年6月4日にリーダーななもり。が、一般人のライブ配信者たちと結成したときは、同じ形態のアーティストはほぼいなかった。それがこの日は、すとぷりを慕い、共にステージに並ぶまでになった後輩たちが29人。10年間で、まるで変わった景色を見渡しながら、ジェルが「めちゃめちゃ盛り上げて幸せを届けるんで」と言うと、るぅとが「会いに来てくれますか？」と続いた。

テーマは「10年目の“ありがとう”を伝えに」。既に10周年イヤーのために、ライブ以外にもさまざまな企画やイベントを準備しているという。莉犬も「これからもネットやリアルで盛り上げていきたい」と約束。春の祭典「すとふぇす」を終えても、アニバーサリーの熱い夏はあっという間にやってくる。

≪6組目の新グループ「とぅるりぷ」お披露目≫STPR6組目の新グループ「とぅるりぷ」が、すとふぇすのステージでお披露目された。グループ名の由来の「唇」の色の赤の衣装で、初のオリジナル曲「LIPTOLIP」を熱唱。そあらは「先輩とリスナーさん（ファン）がめっちゃ優しくて、心が温かいです」と感激。大先輩すとぷりのころんから「小学生の読書感想文」と、ほほ笑ましいツッコミをもらっていた。