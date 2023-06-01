お弁当箱、何使ってる？時短食品、便利グッズは？オレぺエディターのリアル口コミ公開

お弁当作りが楽しくなるヒントを見つけるべく、オレぺエディターたちにリアルに愛用しているお弁当グッズと食品を教えてもらいました！ 春からお弁当作りが始まる新生活の人も、たまにお弁当を作る人もぜひ参考にしてみて♪

愛用しているお弁当箱編

オレぺエディターMasayoさん 愛用

■作り置きランチボックス2個セット

330 円／3COINS

「どんぶりものを入れたいときも副菜まで入れられて見栄えよく、電子レンジ・食洗機OKなのが最高！」（Masayoさん）

オレぺエディターOimotoさん 愛用

■薄型弁当箱抗菌フードマン500ml

1980 円／シービージャパン

「縦にしても中身がもれず、かばんの中に立てて入れられるので夫が気に入っています」（Oimotoさん）

愛用している食品編

オレぺエディターericaさん愛用

■おべんと PON®〈からあげ〉、おべんと PON®〈メンチカツ 〉

5 個入り。各287 円（編集部調べ）／味の素冷凍食品 お客様相談室 ☎ 0120-303-010

「安くて小ぶり、自然解凍可能なお弁当用メインおかず。たんぱく質を増やしたいときに便利」（ericaさん）

オレぺエディターhitomikoさん愛用

■東京限定 厚焼き玉子のもと

5回分（ 30㎖×5）604 円／久原本家 茅乃舎 ☎0120-84-4000

卵３個を江戸前の味に。「茅乃舎の商品は味がパッと決まるので、あたふたしている朝でも助かります！」（hitomikoさん）

オレぺエディターOimotoさん愛用

■［無着色］明太子スティック 300g

30g×10本入り。1500 円／かねふく ☎0120-813-029

「スティック状で使いたい分だけ出せて、解凍も早くて便利。卵焼きの中に忍ばせるのに最適です」（Oimotoさん）

オレぺエディターmizuさん愛用

■おべんとうごまだんご

5 個入り。238 円（編集部調べ）／ケイエス冷凍食品 お客様相談室 ☎0120-213-236

「お弁当のすきまを埋めるのにぴったり！ 自然解凍で詰められるので便利です」（mizuさん）

お弁当作りが得意なオレぺエディターさんがリアルに愛用している品となれば、「実力派なのでは⁉」と、 使ってみたくなりますね。お弁当作りをするタイミングに、トライしてみてはいかがでしょう。

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）