「安くて本当にいい」4,000円台以下のコスメ「オシャレな人達が使い続ける」名品







「メイク上手になれる」プライス以上の実力派コスメ

日常的に頼りたいのは、気兼ねなく使えて、価格以上の満足感をくれる「安くていいコスメ」。けれど、膨大な選択肢から「とくにいい」名品を探すのは、楽しい半面、時間と手間がかかるもの。そこで、日々多くのコスメを試す美容通に愛用アイテムを取材。“ずっと買い続けている”揺るぎないものとは？





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田中梨花さん（フリーランス）/＠natorika、naoさん（ブロガー）/＠nao_in_the_studio







「ブルーデニムによく合うブラウン」

メイベリン SPステイ ヴィニルインク 265／メイベリン ニューヨークお客様相談室



「1年のほとんどをデニムで過ごすほど、デニムが好き。デニムをはく日は、ベージュみのあるブラウンリップを合わせて、メイクもとことんヘルシーに。最近見つけたこちらは、色みもツヤ感も、どこをとっても完璧」（田中さん） 振ってから塗布すると色もちがよくなる。







「ALLブラックの装いとも好バランス」

ブレイ リップスリーク 08／フードコスメ



「気がつくと全身まっ黒になっているほど、黒の服が好き。リップは赤やブラウンが定番ですが、色が深すぎると強い印象になってしまうので、つける量で発色を調整できるこちらが活躍。シアーだけれどツヤが出すぎず、色みも落ち着いていてちょうどいい」（naoさん） なめらかなテクスチャーで、チークとしても活躍。







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