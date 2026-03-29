つば九郎、復活動画が公開‥ゆっくり歩き出す姿 6分超に想い「こんなのヤクルトファンじゃなくても号泣する」
プロ野球「東京ヤクルトスワローズ」は29日、マスコットキャラクター・つば九郎の「復活動画」を公開した。
【動画】「目から汗が止まらない…」 つば九郎、復活動画
公式YouTubeに「ただいま つば九郎復活！」と題した6分15秒の動画を投稿し、神宮球場のグラウンドにゆっくりと歩き出すつば九郎の姿をとらえた。選手たちもコメントを寄せた。
ファンからは「つば九郎お帰りなさい！！！！！」「こんなのヤクルトファンじゃなくても号泣する」「目から汗が止まらない…」など、コメントが殺到している。
球団は「多くのファンの皆様のご支援を賜り、3月31日（火）の神宮開幕戦より活動を再開することとなりました」と予告した。
つば九郎を巡っては、昨年2月に球団が「つば九郎を支えてきた社員スタッフが永眠いたしました」と発表。その後、活動を見合わせていた。
【動画】「目から汗が止まらない…」 つば九郎、復活動画
公式YouTubeに「ただいま つば九郎復活！」と題した6分15秒の動画を投稿し、神宮球場のグラウンドにゆっくりと歩き出すつば九郎の姿をとらえた。選手たちもコメントを寄せた。
ファンからは「つば九郎お帰りなさい！！！！！」「こんなのヤクルトファンじゃなくても号泣する」「目から汗が止まらない…」など、コメントが殺到している。
球団は「多くのファンの皆様のご支援を賜り、3月31日（火）の神宮開幕戦より活動を再開することとなりました」と予告した。
つば九郎を巡っては、昨年2月に球団が「つば九郎を支えてきた社員スタッフが永眠いたしました」と発表。その後、活動を見合わせていた。