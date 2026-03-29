心斎橋にXEXYMIXの新拠点が誕生！ XEXYMIX「クオーツ心斎橋店」

記事ポイント 韓国発アスレジャーブランドXEXYMIXが2026年4月25日(土)、心斎橋に直営店をオープンピラティス・ヨガ向けレギンスからゴルフウェア・メンズアイテムまで多彩なラインナップを展開数量限定レギンス発売と2万円以上購入でポーチ付きバッグプレゼントのオープン記念特典を実施 韓国発アスレジャーブランドXEXYMIXが2026年4月25日(土)、心斎橋に直営店をオープンピラティス・ヨガ向けレギンスからゴルフウェア・メンズアイテムまで多彩なラインナップを展開数量限定レギンス発売と2万円以上購入でポーチ付きバッグプレゼントのオープン記念特典を実施

韓国発アスレジャーブランド「XEXYMIX（ゼクシィミックス）」が、2026年4月25日(土)に大阪・心斎橋の複合施設クオーツ心斎橋に直営店をオープンします。

ピラティスやヨガで人気のレギンスをはじめ、ゴルフウェアやメンズアイテムなど幅広いラインナップが揃います。

オープン記念として、数量限定レギンスの販売と2万円以上の購入でポーチ付きバッグがもらえる特典も用意されています。

XEXYMIX「クオーツ心斎橋店」

店舗名：XEXYMIX クオーツ心斎橋店（ゼクシィミックス クオーツ心斎橋店）オープン日：2026年4月25日(土)アクセス：Osaka Metro御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅直結営業時間：クオーツ心斎橋の営業時間に準ずる

XEXYMIXは、洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備えた韓国発のアスレジャーブランドです。

ピラティスやフィットネスはもちろんデイリーシーンまで幅広く活躍するスタイルを展開し、アジアを中心に高い支持を獲得しています。

クオーツ心斎橋店では、ピラティスやヨガで大人気のレギンスやゴルフウェアをはじめ、メンズアイテムも含む多彩なラインナップを展開します。

関西のお客様にも、アクティブとファッションを融合したアスレジャースタイルが広がります。

オープン記念では、SPRING EDITION 9分丈レギンスが数量限定で販売されます。

また、税込20,000円以上のご購入でポーチ付きバッグのプレゼントも用意されています。

「心斎橋」駅直結の複合施設内に位置し、国内外のお客様が訪れやすいアクセスの良さが際立つ直営店です。

洗練されたデザインと機能性を備えたウェアを、実際に手に取って選べる空間となっています。

数量限定レギンスやポーチ付きバッグの特典も含め、オープン初日から充実した買い物体験が楽しめます。

XEXYMIX クオーツ心斎橋店の紹介でした。

よくある質問

Q. XEXYMIX クオーツ心斎橋店はいつ、どこにオープンしますか？

A. 2026年4月25日(土)にオープンします。

Osaka Metro御堂筋線・長堀鶴見緑地線「心斎橋」駅直結の複合施設クオーツ心斎橋内に位置しています。

Q. オープン記念の特典にはどのような内容がありますか？

A. SPRING EDITION 9分丈レギンスの数量限定販売と、税込20,000円以上のご購入でポーチ付きバッグのプレゼントが実施されます。

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