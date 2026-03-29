今日29日も桜(ソメイヨシノ)の開花・満開の便りが続々と届いています。彦根(滋賀県)・福井・富山・金沢・福島で桜が開花しました。気象台の観測で北陸や東北で開花となるのは、今シーズン初めてです。桜前線はみちのく入りしました。また、津(三重県)では桜が満開となっています。

桜の開花・満開の便りが続々と

今日29日も桜(ソメイヨシノ)の開花・満開の便りが続々と届いています。彦根(滋賀県)・福井・富山・金沢・福島では桜が開花しました。気象台の観測で北陸や東北で開花となるのは、今シーズン初めてです。また、津では桜が満開となりました。





【開花】彦根:平年より3日早く、昨年より6日早い福井:平年より3日早く、昨年より6日早い富山:平年より5日早く、昨年より4日早い金沢:平年より5日早く、昨年と同じ福島:平年より9日早く、昨年より6日早い【満開】津:平年より5日早く、昨年より4日早いなお、日本気象協会の桜の開花・満開予想によりますと、満開になるのは彦根が4月4日、福井が4月1日、富山が4月3日、金沢が4月2日、福島が4月3日の予想です。

桜の開花日・満開日とは

桜の開花日とは、標本木で5〜6輪以上の花が咲いた状態となった最初の日です。なお、胴咲き(枝ではなく幹や根から咲く)による開花は、通常の開花とは異なるプロセスによると考えらえることから、5〜6輪に含まれません。



桜の満開日とは、標本木で80%以上のつぼみが開いた状態となった最初の日をいいます。(同時に咲いている状態である必要はありません。)



観測の対象は多くの地域でソメイヨシノです。ただ、ソメイヨシノが生育できない地域である沖縄県から名瀬にかけてはヒカンザクラ、北海道地方の一部ではエゾヤマザクラが観測されています。