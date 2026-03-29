ドジャースのカイル・タッカー外野手は28日（日本時間29日）、本拠地のダイヤモンドバックス戦に「2番右翼」で先発出場。6回表に本塁打性の当たりを好捕するなど、その守備能力の高さを見せている。

■開幕から大谷に続く2番起用

カブスからフリーエージェント（FA）となり、連覇を果たしたドジャースに4年総額2億4000万ドル（約380億円）で加入したタッカー。大谷翔平投手に続く2番として開幕から3試合連続で出場すると、守備で5ツールプレイヤーとしての能力を見せつけた。

6回表、ヘラルド・ペルドモ内野手の第2打席。先発タイラー・グラスノー投手の4球目のスライダーを捉えた打球は、打球角度39度で右翼スタンド付近へ。フェンスの位置を確認しながら打球を追ったタッカーはこれを好捕し、グラスノーを救うファインプレーとなった。ドジャースタジアムは熱狂の渦に包まれた。

タッカーは2回表にもアレク・トーマス外野手の右中間を襲った当たりを好捕するなど、昨年のドジャースの懸念材料だった外野守備で相次いでチームを救った。3年連続世界一を狙う王者に迎え入れられた万能スターが、その能力の高さを見せつけている。

