【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では安全を重視します』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分ではどうにもできずに流されていくだけの時があるでしょう。変に自分の良さを見せようとか好印象を残そうとせず、自分の気持ちのケアなどをしておくと良いです。仕事や公の場では周囲の人達が自分の変化や進化についてきてくれないです。言葉などで宥めてあげながら関係を維持していくしかないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
とびっきり好きな人を選んで孤独やスリルを味わうより、周りの人との関係が上手くいったり日々安心して過ごせる人を選んでいくでしょう。自分も安全な人になると良いです。シングルの方は、思い出や繋がりを大事にする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が妙に素直で逆にやましいことがないか疑ってしまいます。
｜時期｜
4月2日 褒められる ／ 4月5日 秘密がバレてしまう
｜ラッキーアイテム｜
ヒール靴
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞