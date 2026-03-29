好きな「ベストジーニスト歴代男性受賞者」ランキング！ 2位「木村拓哉」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は3月3日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「歴代ベストジーニスト」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「好きなベストジーニスト歴代男性受賞者」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、木村拓哉さんです。
現在53歳の木村さんは、SMAPのメンバーとして一時代を築き、グループ解散後も俳優やタレントとして精力的に活動。ベストジーニストでは1994年の第11回から1998年の第15回まで5回連続で一般選出部門を受賞し、殿堂入りを果たしています。世代を超えた圧倒的なカリスマ性と変わらぬスター性が、今も多くのファンに愛される理由といえるでしょう。
アンケート回答では、「ただ似合うだけでなくベストたる風格や威厳があるから」（30代女性／埼玉県）、「長年にわたり受賞し、デニム＝キムタクというイメージを作った存在だからです」（60代男性／愛知県）、「90年代のドラマやCM（リーバイス等）でジーンズを完璧に着こなす姿が印象的で、殿堂入りのきっかけとなった圧倒的なカリスマ性や、年齢を重ねてなお維持されるワイルドで渋いファッション性が高く評価されているためです」（20代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられました。
1位は、目黒蓮さんでした。
現在29歳の目黒さんは、Snow Manのメンバーとしてグループをけん引。ベストジーニストでは2024年の一般選出部門を初受賞し、2025年の第42回でも2年連続受賞を達成しています。個人では俳優、ファッションモデルなど幅広く活躍。ハイブランド「FENDI」のジャパンブランドアンバサダーも務めており、今後もさらなる飛躍が期待されます。
回答者からは、「かっこいい外見と相まっているから。メディアを通して好きだと伝わってくるから」（30代女性／岩手県）、「デニムを自分の皮膚のように愛しているといったような発言をされていたのが印象的だったため。デニムを心から愛していることが伝わってきた」（20代女性／東京都）、「モデルとしても活躍されているだけあって、とにかくスタイルが抜群でジーンズを非常にスマートに着こなしているからです。シンプルなデニムにTシャツ姿でも、彼が着るとラグジュアリーで洗練された雰囲気に見えるところに憧れます」（30代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：木村拓哉／71票
2位に選ばれたのは、木村拓哉さんです。
現在53歳の木村さんは、SMAPのメンバーとして一時代を築き、グループ解散後も俳優やタレントとして精力的に活動。ベストジーニストでは1994年の第11回から1998年の第15回まで5回連続で一般選出部門を受賞し、殿堂入りを果たしています。世代を超えた圧倒的なカリスマ性と変わらぬスター性が、今も多くのファンに愛される理由といえるでしょう。
1位：目黒蓮（Snow Man）／74票
1位は、目黒蓮さんでした。
現在29歳の目黒さんは、Snow Manのメンバーとしてグループをけん引。ベストジーニストでは2024年の一般選出部門を初受賞し、2025年の第42回でも2年連続受賞を達成しています。個人では俳優、ファッションモデルなど幅広く活躍。ハイブランド「FENDI」のジャパンブランドアンバサダーも務めており、今後もさらなる飛躍が期待されます。
回答者からは、「かっこいい外見と相まっているから。メディアを通して好きだと伝わってくるから」（30代女性／岩手県）、「デニムを自分の皮膚のように愛しているといったような発言をされていたのが印象的だったため。デニムを心から愛していることが伝わってきた」（20代女性／東京都）、「モデルとしても活躍されているだけあって、とにかくスタイルが抜群でジーンズを非常にスマートに着こなしているからです。シンプルなデニムにTシャツ姿でも、彼が着るとラグジュアリーで洗練された雰囲気に見えるところに憧れます」（30代男性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)