Snow Man阿部亮平、佐久間大介の深い動物の知識に感嘆 自身はファイナンシャルプランナーの勉強中
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、30日にカンテレ・フジテレビ系で放送されるバラエティー番組『カズレーザー＆石井亮次も知らない神研究！シャーベル賞』（後10：00）に出演する。
【写真】スタジオに参加した出演者たち
同番組は、すごい研究結果を出したのに、なぜか日の目を見ていない研究者たちが集結し、その研究内容をプレゼン。最も熱意と研究愛を感じた研究者に「シャーベル賞」を授与する予測不能な異色の教養バラエティー。MCを務める石井亮次とカズレーザー（メイプル超合金）が、個性豊かな5人の研究者たちから「空気からDNA鑑定!?」「キスの絶対法則!?」など、驚きの研究内容と熱意を引き出していく。
スタジオで研究者たちの発表を見守るパネラー陣として、阿部のほか井森美幸、坂東彌十郎、国本梨紗、森田哲矢（さらば青春の光）が登場する。
阿部の代名詞といえば、その圧倒的な知性。上智大学大学院修了という経歴に加え、難関の気象予報士や世界遺産検定など多岐にわたる資格を保持し、クイズ番組の常連としても活躍。アイドル枠を超えた才能を発揮している。そんな知的なイメージの一方で、誰からも愛される人間味あふれる性格も彼の大きな魅力だ。
番組本編では、阿部がMCの石井から「まだ世に知られていないこと」を尋ねられる一幕も。収録時は、まさにプロ野球開幕戦（27日・広島東洋カープ対中日ドラゴンズ）での始球式の大役を控えていたタイミングだったという阿部。緊張のあまり日々行っていたという“独自のかわいらしい準備”を明かし、すかさずカズレーザーからツッコミを受けるなど、スタジオを大いに沸かせる。知的な一面だけでなく、そんなお茶目な素顔にも注目だ。
同番組でも持ち前の知的好奇心を存分に発揮し、難解なテーマも真摯かつ興味津々に掘り下げていく阿部。今回は、そんな収録を終えたばかりの熱量たっぷりなインタビューコメントが到着した。
■阿部亮平（Snow Man）インタビューコメント抜粋
――番組の率直な感想
世の中には、ノーベル賞には選ばれないけれど面白い研究を表彰する“イグノーベル賞”というものがあると思うのですが、“今回は誰もやってこなかったけれど、研究し続けたらこんなに面白いことになっている”という部分をかいつまんで紹介していただきました。その研究結果を聞けたのがすごく面白かったですし、“まだまだこういう研究がいっぱいあるぞ”と、次回作への期待も高まりました。
――番組では個性豊かな5人の研究者が登場したが、なかでも興味をひかれた内容は。
全部気になりましたが、やはり“空気からDNA鑑定で犯人特定”ですね。番組の中でも、“これがあったら犯人特定が簡単になるんじゃないか”という空気になりました。かといって刑事さんや探偵さんたちのお仕事が奪われるわけではなく、捜査の幅がより広がる技術だと感じました。早いものだと、刑事ドラマの新しい回や、人気探偵アニメの次の映画などでこの技術が出てくるんじゃないかと思うくらい、最先端の技術で面白かったです。
（また）先生がさまざまなドラマのキスシーンを見て、細かな共通点を何とか紡ぎ出す努力のようなものをすごく感じました。今の時代、サブスクのサービスがあって本当に良かったなと思いましたね。もしサブスクがなかったら、研究室に膨大な量のDVDが積まれてしまうことになりますから。さらば青春の光・森田さんが、ちゃんと雰囲気作りからキスシーンの実践をやっていたのもすごく面白かったです。
――世に知られていないすごい研究に対して“シャーベル賞”が贈られる本番組にちなみ、Snow Manのメンバーの中でマニアックな知識を持つ人に賞をあげるとしたら誰か。
佐久間（大介）は特別、勉強を武器にしてきたわけではないのですが、動物の知識だけはものすごく深いところまで知っているんです。それは、これまで動物と触れ合ってきた回数も多いですし、本人も（保護）猫ちゃんと一緒に住んでいて、それだけ動物に興味があるからだと思います。動物のことになると、競技クイズに出るようなかなり深い知識まで持っているので、彼に“シャーベル賞”をあげたいですね。
――グループ随一の博識としてクイズ番組などでも活躍する阿部さん。現在、自身の知的好奇心を刺激されているものは。
勉強が大好きなんです。自分自身、現在ファイナンシャルプランナーの勉強をしているということもあり、今回登場された、投信信託“オルカン”（全世界株式／オール・カントリー）をつくった代田先生のお話はすごく興味深かったですし、本当に面白く勉強になるテーマでした。
――番組ならではの魅力や視聴者へのメッセージ
僕らパネラー5人が抱いた純粋な疑問など、本当にどんな質問をぶつけても答えてくれる先生方から、どれだけ研究に人生を懸けてきたかがしっかりと伝わってきます。
MCのお二人の息もすごく合っていて、特にカズ（レーザー）さんの“一方、こういう面もありますが、どうですか？”といった、一見思いつかない角度からの“キレキレな質問”も素晴らしかったです。ぜひそういう鋭い質問などにも注目して、私たちと一緒に授業を受けているような気分で番組を楽しんでいただけたらと思います。
【写真】スタジオに参加した出演者たち
同番組は、すごい研究結果を出したのに、なぜか日の目を見ていない研究者たちが集結し、その研究内容をプレゼン。最も熱意と研究愛を感じた研究者に「シャーベル賞」を授与する予測不能な異色の教養バラエティー。MCを務める石井亮次とカズレーザー（メイプル超合金）が、個性豊かな5人の研究者たちから「空気からDNA鑑定!?」「キスの絶対法則!?」など、驚きの研究内容と熱意を引き出していく。
阿部の代名詞といえば、その圧倒的な知性。上智大学大学院修了という経歴に加え、難関の気象予報士や世界遺産検定など多岐にわたる資格を保持し、クイズ番組の常連としても活躍。アイドル枠を超えた才能を発揮している。そんな知的なイメージの一方で、誰からも愛される人間味あふれる性格も彼の大きな魅力だ。
番組本編では、阿部がMCの石井から「まだ世に知られていないこと」を尋ねられる一幕も。収録時は、まさにプロ野球開幕戦（27日・広島東洋カープ対中日ドラゴンズ）での始球式の大役を控えていたタイミングだったという阿部。緊張のあまり日々行っていたという“独自のかわいらしい準備”を明かし、すかさずカズレーザーからツッコミを受けるなど、スタジオを大いに沸かせる。知的な一面だけでなく、そんなお茶目な素顔にも注目だ。
同番組でも持ち前の知的好奇心を存分に発揮し、難解なテーマも真摯かつ興味津々に掘り下げていく阿部。今回は、そんな収録を終えたばかりの熱量たっぷりなインタビューコメントが到着した。
■阿部亮平（Snow Man）インタビューコメント抜粋
――番組の率直な感想
世の中には、ノーベル賞には選ばれないけれど面白い研究を表彰する“イグノーベル賞”というものがあると思うのですが、“今回は誰もやってこなかったけれど、研究し続けたらこんなに面白いことになっている”という部分をかいつまんで紹介していただきました。その研究結果を聞けたのがすごく面白かったですし、“まだまだこういう研究がいっぱいあるぞ”と、次回作への期待も高まりました。
――番組では個性豊かな5人の研究者が登場したが、なかでも興味をひかれた内容は。
全部気になりましたが、やはり“空気からDNA鑑定で犯人特定”ですね。番組の中でも、“これがあったら犯人特定が簡単になるんじゃないか”という空気になりました。かといって刑事さんや探偵さんたちのお仕事が奪われるわけではなく、捜査の幅がより広がる技術だと感じました。早いものだと、刑事ドラマの新しい回や、人気探偵アニメの次の映画などでこの技術が出てくるんじゃないかと思うくらい、最先端の技術で面白かったです。
（また）先生がさまざまなドラマのキスシーンを見て、細かな共通点を何とか紡ぎ出す努力のようなものをすごく感じました。今の時代、サブスクのサービスがあって本当に良かったなと思いましたね。もしサブスクがなかったら、研究室に膨大な量のDVDが積まれてしまうことになりますから。さらば青春の光・森田さんが、ちゃんと雰囲気作りからキスシーンの実践をやっていたのもすごく面白かったです。
――世に知られていないすごい研究に対して“シャーベル賞”が贈られる本番組にちなみ、Snow Manのメンバーの中でマニアックな知識を持つ人に賞をあげるとしたら誰か。
佐久間（大介）は特別、勉強を武器にしてきたわけではないのですが、動物の知識だけはものすごく深いところまで知っているんです。それは、これまで動物と触れ合ってきた回数も多いですし、本人も（保護）猫ちゃんと一緒に住んでいて、それだけ動物に興味があるからだと思います。動物のことになると、競技クイズに出るようなかなり深い知識まで持っているので、彼に“シャーベル賞”をあげたいですね。
――グループ随一の博識としてクイズ番組などでも活躍する阿部さん。現在、自身の知的好奇心を刺激されているものは。
勉強が大好きなんです。自分自身、現在ファイナンシャルプランナーの勉強をしているということもあり、今回登場された、投信信託“オルカン”（全世界株式／オール・カントリー）をつくった代田先生のお話はすごく興味深かったですし、本当に面白く勉強になるテーマでした。
――番組ならではの魅力や視聴者へのメッセージ
僕らパネラー5人が抱いた純粋な疑問など、本当にどんな質問をぶつけても答えてくれる先生方から、どれだけ研究に人生を懸けてきたかがしっかりと伝わってきます。
MCのお二人の息もすごく合っていて、特にカズ（レーザー）さんの“一方、こういう面もありますが、どうですか？”といった、一見思いつかない角度からの“キレキレな質問”も素晴らしかったです。ぜひそういう鋭い質問などにも注目して、私たちと一緒に授業を受けているような気分で番組を楽しんでいただけたらと思います。