「広島２−１中日」（２８日、マツダスタジアム）

今年も赤ヘル打線には頼もしい男がいる。広島のサンドロ・ファビアン外野手は打球が左前に落ちると、小さくガッツポーズ。一塁では熱狂するマツダの大歓声を背に受けながら両手を広げ、クールに喜びを表現した。チームの開幕連勝発進に貢献し、「なんとか良い反応ができたよ」と白い歯をこぼした。

１−１で迎えた八回２死一、三塁。「絶対打ってやろうと思って打席に入りました」と初対戦の牧野と相対した。１ボールからの２球目の直球を詰まりながらも左前へ。「大事な場面だった。結果的に点が入ってよかった」と決勝の適時打で今季初打点をマークした。

守備のミスを挽回する一打にもなった。１点リードの八回２死二塁。田中の左前打にチャージをかけるも、捕球できずに二走の生還を許した。直後の打席で放った値千金の一打。「野球にミスはつきもの。切り替えないといけないからね」と集中力を高め、一振りで試合を決めた。新井監督は「難しいコースだったと思いますけどよく打ったと思います」とさすがの勝負強さに目を細めた。

今季は１番・平川を筆頭に、４番まで若鯉が並ぶ新打線を組んでいる。５番を打つ助っ人の役割は抜群の安定感で若鯉を支えること。「今の打線は若い選手が多い。ここからも自分の仕事を果たしていきたい」と頼もしく言い切ったファビアン。自慢のバットでチームを連勝街道へと導いていく。