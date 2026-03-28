専用エアロと豪華内装を備えた「高級SUVミニバン」

トヨタのタイ法人は2026年3月23日、同月25日から4月5日まで開催される「第47回バンコク国際モーターショー2026」の出展概要を発表しました。

会場では3列シートMPV「イノーバ ゼニックス（Innova Zenix）」の実車が展示されています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“新”高級SUVミニバン」の“迫力エアロ仕様”です！ 画像で見る（55枚）

トヨタブースは「CIRCLE OF TRUST（信頼の輪）」をコンセプトに展開されており、「ランドクルーザーFJ」などが並ぶ中、イノーバ ゼニックスも主力モデルのひとつとして展示されています。

イノーバは、2004年にトヨタの世界戦略車プロジェクト「IMV」から誕生した多目的モデルです。

従来モデルは、ピックアップトラックのハイラックスなどとプラットフォームを共有し、ラダーフレーム構造と後輪駆動を採用。東南アジアや新興国を中心に、タフで信頼性の高いファミリーカーとして支持を集めてきました。

しかし、2022年に登場した現行型の3代目イノーバ ゼニックスでは、その成り立ちを大きく変えています。

プラットフォームは乗用車ベースの「TNGA-C（GA-C）」へと刷新され、構造はモノコック化。駆動方式も前輪駆動（FF）となり、従来モデルとは性格が大きく異なります。

ボディサイズは全長4760-4799mm×全幅1850mm×全高1790mm、ホイールベースは2850mm。取り回しの良さと、ゆとりある室内空間を両立するサイズ感となっています。

これにより、室内空間の広さに加え、乗り心地や静粛性も向上し、都市部での移動や送迎用途にも適した仕様となっています。

今回展示されたモデルは、専用エアロパーツを装着した仕様です。フロントやサイド、リアに専用のボディキットを装備し、ステンレス製のマフラーカッターも採用。外観の印象を引き締めています。

インテリアはブラックを基調とした落ち着いたデザインです。2列目には電動オットマン付きのキャプテンシートを採用。足を伸ばしてくつろげる設計で、送迎用途にも対応する快適性を確保しています。

装備面では、ワイヤレス充電器や前後録画対応のドライブレコーダーなどを搭載しています。安全装備としては「Toyota Safety Sense」を採用し、7人乗りMPVとしての実用性にも配慮されています。

パワートレインは、2リッター直列4気筒ガソリンエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを全車に搭載しています。

システム最高出力186psを発揮し、多人数乗車時でも余裕のある走りを実現。タイ仕様のカタログ燃費では20.8km／Lという優れた環境性能を誇ります。

現地での販売価格は137万9000バーツ（約670万円 ※2026年3月中旬現在）から設定されています。

さらに、2026年3月1日から4月30日までの期間には、モーターショー特別キャンペーンも実施されています。

ハイブリッドモデルを対象に、定期点検費用や工賃が無料となる「Toyota Smart Plan」（1万4000バーツ以上相当＝約6万8000円）が用意されています。

このほか、特別金利や保険の付帯など、購入後の負担を軽減するサポートも展開されています。

SUVのようなデザインとミニバンとしての使い勝手を両立し、装備や価格のバランスにも優れたイノーバ ゼニックスは、タイ市場で存在感を示すモデルのひとつといえそうです。