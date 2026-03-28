「改善する必要がある」ノルウェーに逆転勝利も、オランダ代表指揮官は守備に不満。リバプールMFに厳しい指摘「何もしていなかった」

「改善する必要がある」ノルウェーに逆転勝利も、オランダ代表指揮官は守備に不満。リバプールMFに厳しい指摘「何もしていなかった」