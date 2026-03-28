タイガー・ウッズがまたもや横転事故！ ケガはないが検査拒否などで勾留へ
タイガー・ウッズ（米国）が27日、「車の横転事故」を起こしたと報じられた。発生したのは現地時間午後２時前。米国・フロリダ州ジュピターアイランドでウッズの自宅すぐ近くで、2台の車両による事故だった。
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同日午後５時に事故が起きたマーティン群保安事務所が会見。ケガ人は居ないがウッズが事故現場で酩酊の様子をみせていたため逮捕、現在は勾留されている。会見を行ったブデンシーク保安官によると、ウッズが運転していたレンジローバーと見られる黒のSUV車両が横転している映像が報道されたが、ウッズは車両横に立つ姿が目撃されている。ウッズは高圧洗浄機を牽引していたトレーラートラックを追い越そうとスピードを上げて接近。トラックは私道へ入ろうとしたがバックミラーでウッズの車両を認識、接触を避けようとしたがウッズは避けきれずに運転席側の左へと横転したという。ウッズにケガはなく助手席側に上って車から脱出したと説明された。ウッズは「明らかに運転能力の低下の兆候があった」とされ、現場で「呼気検査」を受けることに同意。その結果、体内にアルコールは検出されなかったが、薬物や医薬品の検出に用いられる「尿検査」を受けることを拒否したという。その後、ウッズは逮捕され、マーティン郡拘置所に収容された。ウッズは器物損壊および正当な検査の拒否の容疑でも起訴された。「もっとひどい大事故になっていた可能性もあった」とブデンシーク保安官は語った。ウッズは2021年2月、ロサンゼルス近郊で自身が運転する車で大事故起こして右足の大きな損傷を含む複数のケガを負った。ゴルフに復帰するのに1年を要した。25年３月にはアキレス腱断裂で手術を受け、10月には椎間板断片、脊柱管狭窄症で自身の７度目となる腰の手術を敢行した。公式戦に出場したのは24年7月の全英オープンが最後。今週の24日火曜日には屋内ゴルフのTGLに出場し、2週後に迫った「マスターズ」への出場は不透明としながらも「まだ諦めていない」と意欲を見せていた。（文・武川玲子＝米国在住）
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