フェルスタッペンが前日会見で激高、記者と何があった？

自動車レースの世界最高峰、F1が今年も日本にやってきた。しかし、26日にはただならぬ雰囲気が三重・鈴鹿サーキットの会見場を包んだという。過去4度のワールドチャンピオンに輝いているマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が、前日会見で居合わせた英国の記者に「出ていけ」と退席を命じたのだ。いったい2人の間に何があったのか。当の記者が記事にしている。

フェルスタッペンに退席を求められたのは、英国の高級紙「ガーディアン」のジャイルズ・リチャーズ記者。同紙は「なぜマックス・フェルスタッペンは記者会見から私を追放したのか」という記事を掲載し、記者の側から現場の状況を伝えている。

この問題は、昨年6月のスペインGPで、フェルスタッペンがジョージ・ラッセル（メルセデス）のマシンに故意に接触したのではないかという疑惑について、リチャーズ記者が質問したのが発端ではないかと言われている。

リチャーズ記者はこの記事で「昨シーズンの終盤に投げかけたある質問を理由に、マックス・フェルスタッペンが日本グランプリの木曜日の記者会見から私を追放することを選んだときには、深い失望を禁じ得なかった」とつづっている。「わずか30秒ほどの短いやり取りの中で、彼は私に『出ていけ』と言い放った。私はこれまでの記者会見で退席を求められたことなど一度もない。F1のジャーナリストにとってこれは極めて異例の事態だ」と、これがどれだけ意外だったかを紹介した。

前出のスペインGPでの事件について、リチャーズ記者は昨季最終戦のアブダビGP後にフェルスタッペンに「後悔はあるか」と尋ねたのだという。フェルスタッペンはわずか2ポイント差でワールドチャンピオンを逃したからだ。ただ、この質問を受けたフェルスタッペンは「君は私のシーズンに起きた他のすべての出来事を忘れている。君が持ち出すのはバルセロナのことばかりだ。今も馬鹿げたニヤニヤ笑いを私に向けているではないか」と激怒。この怒りが今も収まっていないのだという。

今回、鈴鹿での会見で退席を求めたフェルスタッペンに、リチャーズ記者は「本当にそこまで腹を立てているのか？」と質問した。これにフェルスタッペンは「出ていけ。そうだ。出ていけ」と返した。記事ではフェルスタッペンの様子を「そのやり取りの間、終始微笑んでいた。おそらく、彼は単に支配的な立場を楽しんでいたのだろうか？」と紹介。記者は退席し、会見はそのまま続いた。

報道陣はフェルスタッペンの振る舞いに批判的だが、リチャーズ記者は「ジャーナリストが自らニュースの主役になることなど決して望んではいない」と居心地の悪さを感じている。さらに自身にかけられた「偏向報道」という言いがかりには「長年、私はルイス・ハミルトンやセバスチャン・ベッテルをはじめ、あらゆるドライバーに対するアンチだと非難され続けてきた。可能な限り誠実かつ公正に事実を伝えることこそが、常に唯一にして最大の目標である」と反論している。

その上で「私は今でもマックス・フェルスタッペンを称賛しているし、将来的に我々がより良い関係を築けることを願っている。時として、困難で気まずい質問を投げかけなければならない場面もある。それが、特権的な仕事に付随する責務なのだ」と呼びかけた。



（THE ANSWER編集部）