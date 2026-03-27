丸顔さんにおすすめ♡ 脱子ども顔が叶う【太フレーム×スクエア型メガネ】をご紹介！

Kムードなコーディネートから火がついたアイウエアは今季注目のマストハブアイテム。そこで今回は、三浦理奈とともに、愛嬌フェイスを大人っぽくアプデしてくれる「太フレーム×スクエア型」のメガネをご紹介します。子どもっぽくみられがちな丸顔さん必見のアイテムです♡

まんまるフェイスを強調しないために、カクカクとしたクールなフレームが正解。スクエア特有のキレ味が、持ち前の愛嬌フェイスを大人っぽくアプデしてくれる♡

顔の印象を引き締めてくれる太フレームは、小顔見えも狙える優秀アイテム。赤ニットをあわせて大人っぽレディな雰囲気に仕上げて♡

Item 【Ray-Ban】べっ甲スクエアフレームメガネ

髪色になじむフレームカラーを選ぶと、顔まわりが自然とまとまって、しゃれ感UP。

Stylist advice

「ハイトーンヘアにはべっ甲カラーが自然にマッチ♡」

べっ甲スクエアフレームメガネ 22,330円／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン）

撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／三浦理奈（本誌専属）