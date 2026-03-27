丸顔さんにおすすめ♡ 脱子ども顔が叶う【太フレーム×スクエア型メガネ】をご紹介！

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Kムードなコーディネートから火がついたアイウエアは今季注目のマストハブアイテム。そこで今回は、三浦理奈とともに、愛嬌フェイスを大人っぽくアプデしてくれる「太フレーム×スクエア型」のメガネをご紹介します。子どもっぽくみられがちな丸顔さん必見のアイテムです♡

丸顔さんは【スクエアフレーム】で脱子ども顔

まんまるフェイスを強調しないために、カクカクとしたクールなフレームが正解。スクエア特有のキレ味が、持ち前の愛嬌フェイスを大人っぽくアプデしてくれる♡

Cordinate 主張強めな太フレームでメガネを主役に

丸顔さんぴったりフレーム

スクエア

顔の印象を引き締めてくれる太フレームは、小顔見えも狙える優秀アイテム。赤ニットをあわせて大人っぽレディな雰囲気に仕上げて♡

スクエアフレームメガネ 46,200円／EYEVAN（EYEVAN Tokyo Gallery）赤ニット 25,300円／DEICY ゴールドリング 2,970円／アネモネ（サンポークリエイト）

Item 【Ray-Ban】べっ甲スクエアフレームメガネ

髪色になじむフレームカラーを選ぶと、顔まわりが自然とまとまって、しゃれ感UP。

Stylist advice

「ハイトーンヘアにはべっ甲カラーが自然にマッチ♡」

べっ甲スクエアフレームメガネ 22,330円／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン）

撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 草野咲来

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