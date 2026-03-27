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サ責の仕事は「一つの物語を作ること」だった 現場と事務を繋ぐ訪問介護の要の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が、「【介護の仕事密着】サービス責任者1日体験給料は？残業は？やりがいは？資格は？仕事内容など裏側全て見せます【サ責/介護福祉士/実務者研修】」を公開した。動画では、現役介護士のはたつんが訪問介護の要であるサービス提供責任者（サ責）の1日を体験し、その業務内容ややりがい、気になる給料事情に迫っている。



午前中は事務所の掃除や朝礼から始まり、書類整理やケアマネージャーとの電話対応を体験。架空の利用者についての状況を報告し、ケアプランの変更を提案する実践的なロールプレイングを通じて、サ責のコミュニケーション能力の重要性を実感した様子が収められている。午後は事業所会議や、他業種と連携する「担当者会議」のプレ体験に参加し、訪問介護計画書の作成にも挑戦した。はたつんは「自分たちだけではなく、いろんな人の力がサポートし合って一つの人生が描かれている」と、サ責が果たす連携の役割に感銘を受けていた。



さらに、実際に利用者の自宅を訪れるモニタリング訪問も行い、現場と事務作業のバランスを学んだ。最後に行われた質問コーナーでは、「サ責になると給料は上がるのか？」「残業は多いのか？」といったリアルな疑問に現役のサ責が回答。「サ責になると給料は上がる」といった実情や、業務をチームで分担することで残業を減らす工夫が語られた。



はたつんは、「チームとして褒めてもらえるとやっぱり嬉しさは倍増する」と語り、サ責とは多職種と連携しながらより良いケアを作り上げる、やりがいと魅力に溢れた役職であると結論付けた。介護職のキャリアアップを考える上で、多くの気づきが得られる内容となっている。