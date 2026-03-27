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ミラーレスカメラにレンズ2本くらい持ち歩いている人って、結構いるんじゃないでしょうか。僕もイベント取材などはそんな感じなのですが、カメラバッグを持ち歩くほどじゃないけど、カメラとレンズはしっかり保護したいというジレンマに陥っていました。

そんな悩みを解決してくれたのが、ニコンの「ジャストフィットバッグインバッグ」です。

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こちら、カメラ用のバッグインバッグ。容量としては、ミラーレスカメラ1台に、レンズ2、3本、それに小物類といった感じで、結構収納力があります。

これをそのままリュックやトートバッグに放り込んでいけばいいので、非常に楽ちん。カメラ類もしっかり保護できるし、わざわざカメラバッグを用意する必要もなくなります。

僕は、デザインが旧モデルのものを使っていますが、非常に使い勝手がよいので、もう1個買おうかなと思っているくらいです。

レビュー記事はこちら。参考にしてください。

ニコンがひっそり発売している｢ジャストフィットバッグインバッグ｣がほんとにジャストフィット

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