〈「1分もも上げ」と「朝のタンパク質」が脳疲労を防ぐ！ 筑波大・松井崇准教授が語る“スマホ・デスクワークで酷使した脳”の休ませ方〉から続く

脳が疲れたら横になって休む。一見正しそうなこの行動が、実は脳疲労の回復を遠ざけている可能性がある。筑波大学体育系准教授の松井崇氏が、文藝春秋PLUSの番組「HEALTH CARE PLUS」で語った脳疲労を防ぐ4つの習慣のうち、「休養」と「絆」についてまとめた。（全2回の2回目／はじめから読む）

【動画を見る】「横になってスマホ」は休養にならない…筑波大・松井崇准教授が語る、“脳疲労”を防ぐ「アクティブレスト」と「絆ホルモン」の秘密

（初出「文藝春秋PLUS」2026年3月8日配信）

脳の休養は「動くこと」だった

現代人にとっての「休憩」は、横になってスマホを眺めることかもしれない。だが松井氏はこれを明確に否定する。

「ああいう休み方は、結局休息になっていないということです」

脳疲労の多くは電子機器を使った頭脳活動の中で蓄積される。そのとき脳は、筋トレで疲弊した腕のような状態にある。腕が疲れたら足を動かして全身の血流を回すように、脳が疲れたときは体を動かすほうが回復を促せるというのが松井氏の考えだ。

こうした短い運動を休憩代わりに挟む方法は「エクササイズスナック」あるいは「アクティブレスト」と呼ばれる。おやつを口にするように、ちょっとした運動を合間に入れるという発想である。

1日10時間以上プレイするゲーマーの睡眠の質

松井氏はさらに、休養と睡眠の関係にも言及した。1日10時間以上プレイするプロゲーマーは、明らかに睡眠の質が悪いという研究がある。運動不足と画面の見すぎが相乗効果で睡眠を悪化させていると考えられる。



松井崇氏

「そうした環境の中でも、パフォーマンスを発揮するためにアクティブレストとして運動をこまめに取り入れることで、実はパフォーマンスが向上し、夜の睡眠の質も改善されるのです」

体を適度に動かすことで脳疲労が回復し、夜の睡眠が改善され、健康状態も底上げされる。この循環を生むのがアクティブレストの本質だと松井氏は説明する。

「絆ホルモン」にまつわる研究

4つ目の習慣として松井氏が挙げたのは「絆」だ。一見、科学とは距離がありそうな言葉だが、近年は生理学的に測定可能になりつつあるという。指標の一つが「絆ホルモン」とも呼ばれるオキシトシンである。

「良好な夫婦関係にあるほど、互いのオキシトシン濃度が高く、そうでない場合は低いという研究があります」

オキシトシンには痛みを緩和し、脂肪を燃焼しやすくする効果がある。松井氏が陸上同好会のメンバーに協力を得て行った研究では、1人で走る場合と2人で走る場合とでオキシトシンの分泌量に差が出た。同じメニューをこなしていても、仲間と一緒であれば疲労しにくくなるという結果だ。

「親しい人や夢を共有している人と同じ活動をすることで、痛みが緩和されたり、エネルギーを効率よく使えたり、脂肪が燃焼されやすくなったりします。その結果、疲労しにくくなるのです」

自分に合う方法でライフスタイルに組み込む

散歩を同僚と一緒にする、プロジェクトメンバーと並んで歩く。それだけで個人の脳活動が高まるだけでなく、一体感が生まれてチームワークの向上にもつながると松井氏は語る。

松井氏は番組の最後に、「何か心に響いたことや、効果がありそうだと感じたことを一つ、まずは試してみてください」と呼びかけた。脳疲労の原因は人それぞれ異なるからこそ、自分に合う方法を見つけてライフスタイルに組み込むことが大切だという。

（「文春オンライン」編集部）