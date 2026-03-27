「一段階レベルが上の選手」佐野航大がそう絶賛した日本代表戦士は？【現地発】
３月連戦に臨む日本代表の３日間の練習を見る限り、佐野航大はおそらく３−４−２−１システムのシャドーで起用されるだろう。そこで持ち味を発揮するには、CFとの連係がポイントになりそうだ。
２列目から効果的なチャンスメイクをするには、そのCF、例えば上田綺世の特長をどう捉えているのか。そうしたニュアンスの質問に対し、佐野はこのストライカーを絶賛した。
「ボールを収められるし、シュートまで持っていく力が凄い。守備の局面でもシンプルに強度が高い。攻守の両局面で強度が出せるという意味で、一段階レベルが上の選手なのかなと思います」
佐野自身は「選手の特徴は大体分かるので、そこにしっかりと合わせる。自分の特徴をしっかりと分かってもらう。そうした部分をやれれば大丈夫だと思います」と自信を示した。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
２列目から効果的なチャンスメイクをするには、そのCF、例えば上田綺世の特長をどう捉えているのか。そうしたニュアンスの質問に対し、佐野はこのストライカーを絶賛した。
「ボールを収められるし、シュートまで持っていく力が凄い。守備の局面でもシンプルに強度が高い。攻守の両局面で強度が出せるという意味で、一段階レベルが上の選手なのかなと思います」
佐野自身は「選手の特徴は大体分かるので、そこにしっかりと合わせる。自分の特徴をしっかりと分かってもらう。そうした部分をやれれば大丈夫だと思います」と自信を示した。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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