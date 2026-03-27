近本光司が阪神の命運を握る！広い守備範囲と異次元の出塁率がもたらす勝機

阪神で活躍している注目選手

阪神タイガースには、実力と個性をあわせ持つ選手がそろっている。

ここでは、注目したい選手を紹介。

村上頌樹

村上頌樹は、先発ローテーションの柱として期待される右腕だ。

制球力に優れ、四球が少ない投球が特長。

緩急を使い分ける冷静なマウンドさばきで打者を翻弄する。

大崩れしにくい安定感があり、試合をしっかり作る力がある。

優勝争いを続けるためには、先発陣の軸となる存在。

勝敗を左右する登板が多い投手といえる。

阪神タイガースはどんなチーム？

阪神タイガースは、1935年創設の伝統球団だ。

本拠地は阪神甲子園球場。

熱狂的なファンが多く、球場の一体感は球界屈指といえる。

所属はセ・リーグで、リーグ優勝は10回、日本一は2回。

直近では2023年に38年ぶりの日本一を達成した。

長い歴史の中で数々の名選手を輩出し、粘り強い戦いが持ち味。

伝統と情熱をあわせ持つチームなので、プロ野球をこれから知る方にも親しみやすい存在といえる。

初めて観戦するなら、まずは甲子園の雰囲気を体感すると魅力がよく伝わるだろう。