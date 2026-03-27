芸能活動20周年を迎えた女優・前田敦子（34）が「これが最後」と銘打つ最新写真集『前田敦子写真集 Beste』（講談社）がヒットを記録している。

【写真】卒業後は一糸まとわぬ姿も披露した元SKE48・手束真知子。編集部が特定した、あっちゃんの「スケスケ衣装」なども

前田が写真集を発売するのは、2012年8月に発売された『前田敦子AKB48卒業記念フォトブック あっちゃん』（講談社）以来、約14年ぶり。"大人の恋"をテーマに、オーストリアのウィーンで全編撮り下ろした。

「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という思いのもと、前田は過去最大の露出にチャレンジした。スポーツ紙記者が語る。

「素肌に薄いシャツ1枚だけ着た姿や、Tバックを穿いた姿など、大人になった"あっちゃん"の魅力が詰まっています。ランジェリーは海外ブランドのものも多くおしゃれ。デザイン性が高く、かなり透け感のあるショーツから黒いものが透けて見えるカットも複数収録され、ネット上でも〈黒いのは何？〉と議論が白熱しています。

前田さんの理想とする世界観を表現するべく、透け感などを何度もチェックし、ランジェリー選びにはこだわったと聞いています」

手束真知子（40）は、「ミスマガジン2004」でグラビアデビュー。SKE48、SDN48でのアイドル活動を経て、卒業後は一糸まとわぬ姿を披露するなど、グラビアでの活動は20年以上に及ぶ。また、水着コンセプトカフェ「発掘！グラドル文化祭」やドッグランカフェ「Happy Doggy’s」（どちらも東京・秋葉原）の経営者としても知られている。

「48グループの大大大先輩でも、大胆グラビアに関しては私のほうが先輩」という手束も、前田の写真集には注目しているという。

写真集が話題になる中で、見栄え重視の"つけ毛"や"つけバストトップ"が使用されているのではといった説がSNS上で飛び交っている。しかし手束は、「最近はもう聞いたことがない」と語る。

「動画撮影の現場では、レタッチするのが面倒でつけ毛を使うこともあると聞きますが、静止画だともうないんじゃないかな。偽物のバストトップをつけるというのも、一昔前のやり方というイメージですね。

今は加工技術が発達しているので、つけ毛やつけトップをわざわざ用意しなくても、あとからレタッチで自在に調整できます。私の場合はヘアが薄かったので、見えてはいけない部分が見えないように、濃くしてもらったことがあります（笑）」

前田が過去最大の露出に挑んだ背景について、さまざまな憶測が飛び交っている。同じ元アイドルとして、そして"大胆グラビアの先輩"として、手束がその理由を推察する。

「私が大胆グラビアに挑戦したときは、"とにかく爪痕を残さなきゃ"と藁にもすがる思いでした。

でも前田さんはもともと十分に世間の注目を集めている方で、きっとお金もたくさん稼いでいらっしゃると思います（笑）。ご自身の"新たな表現を成し遂げたい"という強い意思により、今回のグラビア撮影に挑んだのではないでしょうか。

今のご本人の魅力や覚悟がまっすぐ伝わってくる作品で、表現との向き合い方など、すごく良い刺激を受けました」

ベテラングラドルも太鼓判を押す写真集。2026年のグラビア界を象徴する1冊になりそうだ。