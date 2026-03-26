イタズラがバレてしまい、飼い主さんに名前を呼ばれた瞬間、態度が一変したワンコ。そのあまりにも分かりやすい反応と、必死すぎる表情が注目を集めています。まるで人間の子どものような一連の動きに、思わず笑ってしまう人が続出。

投稿は記事執筆時点で1168万再生を突破し、「分かりやすすぎて可愛い（笑）」「身に覚えありすぎやろ！」などのコメントが寄せられています。

【動画：イタズラがバレた犬→『怒られる』と察して…まるでアニメキャラのような『表情や反応』】

名前を呼ばれると…

TikTokアカウント「handemadeshop_kauka」に投稿されたのは、イタズラをしてしまった後のフレンチブルドッグ・るるちゃんのお姿。とある日、るるちゃんはソファの上で背を向けながら耳をピンと立て、どこか周囲の気配を気にしているような雰囲気だったといいます。

そんな中、飼い主さんから「もー、るる！」と声がかかったそう。その瞬間、るるちゃんは勢いよく振り返ると目を大きく見開き、白目が際立つほどの驚き顔を見せたのだとか。一気に緊張感が張り詰める様子が印象的です。

固まる体と泳ぐ視線

その後のるるちゃんは、まるで時間が止まったかのようにその場で固まってしまったご様子。耳を後ろに倒し、口元をきゅっと結んだまま、「助けて～」と言わんばかりに見つめていたそう。その姿からは、ただならぬ必死さが伝わってくるようです。

やがてるるちゃんは視線を逸らし始め、ゆっくりと顔を前へ。目だけが忙しなく動き、様子をうかがっているようにも見えます。その仕草は、叱られているときの子どものようで、なんとも言えない愛おしさを感じさせる光景だったそうです。

必死なるるちゃん

さらにるるちゃんは、ソファのひじ掛けに隠れるようにして、小さく縮こまるような姿勢になり、体を低くして、できるだけ存在を小さく見せようとしているかのような仕草を見せたとか。その必死さがかえって可愛らしく、思わずクスッと笑ってしまいます。

そして「怒るよー！」という声にビクッと反応し、さらに身をすくめたるるちゃん。その一連の動きは、まるでアニメキャラクターのように感情が分かりやすく表れたもの。イタズラがバレてしまった瞬間の心情がそのまま映し出されたような光景は、多くの人の注目を集めたのでした。

投稿には「動きが確信犯でしんどい。笑」「縮こまって隠れてるつもりなの可愛いｗ」「息潜めてるの人間すぎて草」「リアクションが人間の子供と一緒ｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「handemadeshop_kauka」では、るるちゃんの日常の様子が投稿されています。表情豊かで個性あふれるるるちゃんの姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「handemadeshop_kauka」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。