未経験から奇跡の合格を掴んだAOIAOI（大谷碧空・19歳）が、合格後の複雑な心境と強い決意を語った。

【映像】ルックスが完璧、19歳女優の全身姿とパフォーマンス

3月24日『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。

三次審査では12名から4人に絞られ、合格した4人は次なるステージ、アメリカへと向かう。総合1位の沖縄県出身のJAYLA（19歳）、5位のRIRA（20）、6位のNARU（17）、そして歌・ダンス未経験でランキング11位の俳優AOIという4人で構成されたのは、二次審査まで圧倒的な評価を得ていた実力者が集うC TEAMだ。すでにA＆BTEMから3名の合格者が発表されており、残る椅子はたった一つのみとなってしまった。そして呼ばれたのは歌・ダンス未経験のAOIだ。

合格の瞬間、チームメイトからも拍手で祝福されたAOI。彼女は自身の立ち位置を客観的に見つめ、「正直に言うと、このメンバーの中で一番私が足を引っ張ってたんですよ。だから、申し訳ない気持ちがありますか？って言われたら正直ないんですけど、本当に自分で一生懸命やったし、みんなに本当に感謝を伝えたい。本当にありがとう」と涙ながらに語った。

この率直な言葉に、スタジオからは「強い」「スター性」と感嘆の声が上がった。彼女はさらに自身の使命感を語り、「申し訳ないと思うことは思っちゃいけない。本当に今回受かったのはCチームのおかげなので、3人分背負って、4人一体、みたいな感じで行きたいと思います」と、脱落した仲間の想いを背負う覚悟を決めた。最後には「行きますよ、LAレッツゴー！ ガチで行きます！」と、誰よりも熱く力強く宣言した。