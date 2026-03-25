東急大井町線の高架下のイメージ（写真：鉄道チャンネル編集部 撮影）

東急株式会社をはじめとするグループ4社では、2026年6月より、大井町線の鉄道高架下を活用した「都市型データセンター」の導入検討に関する実証実験を開始します。

近年の生成AIの急激な普及に伴い、データ処理の低遅延・高信頼性が求められる中、都会ではデータセンターの用地や電力の不足が深刻な課題となっています。このプロジェクトでは、鉄道高架下という限られたスペースにコンパクトな「モジュール型」設備を設置し、沿線に敷設された大容量光ファイバー網を直接活用することで、都市部における分散型デジタル基盤の構築を目指します。この取り組みは、単なるインフラ整備にとどまらず、鉄道沿線の魅力向上や、将来的な人口誘致にも繋がる次世代のまちづくりにもつながるのかもしれません。

限界に近い？都会のデータセンター不足とAI需要の爆発

現在、日本のデータセンター（DC）市場は大きな転換点を迎えています。

JLL（ジョーンズ ラング ラサール）の調査報告（2026年1月発表）によると、日本のデータセンター電力容量の約90％が東京圏と大阪圏に集中しており、自然災害時等のリスクや、電力供給逼迫による新規供給の制約が深刻な課題となっています。

特に生成AIや5G、IoTの普及により、データの送信元に近い場所で処理を行う「エッジコンピューティング」の重要性が高まっているとされます。しかし、地価が高騰し、まとまった用地確保が困難な東京などの都市部では、大規模なデータセンターを新たに建設することは容易ではありません。こうした「都会のスペース・電力・距離」という三重苦を解決する手段として、都市部を網羅する鉄道インフラの活用には大きな注目が集まりそうです。

鉄道高架下がサーバー室になる？東急グループ4社による画期的な挑戦

この社会的課題に対し、東急グループが提案するのが「鉄道高架下」の有効活用です。2026年6月から大井町線の高架下で開始される実証実験には、東急、東急電鉄、イッツ・コミュニケーションズ（イッツコム）、東急建設の4社が参加します。

高架下に設置するモジュール型小規模データセンター のイメージ（画像：東急）

実験では、あらかじめコンテナのような専用の箱に冷却装置や電源を収めた「モジュール型小規模データセンター」を設置します。鉄道高架下は電車が頻繁に往来する特殊な環境ですが、東急建設がモジュールの筐体開発を、東急電鉄が場所の提供を、そしてイッツコムが自社の光ファイバー網を活かしたネットワーク構築を担うことで、実用性を検証するそうです。

「都市型データセンター」の導入検討・実証実験の概要

開始時期： 2026年6月（予定）

実施場所： 大井町線高架下

検証内容： 鉄道環境（振動・騒音等）がサーバーに与える影響の測定、サーバー筐体の遮音・断熱・免振・冷却性能の検証、通信品質およびネットワーク環境の構築検証

参画企業と役割

・東急建設： 実験主体、モジュール型DCの技術開発

・東急： 全体調整、将来的な活用検討

・東急電鉄： 検証場所（高架下施設）の提供

・イッツコム： 光ファイバー網の提供、ネットワーク構築

技術協力： 日東工業株式会社（筐体部）、タイガー魔法瓶株式会社（断熱建材）

「鉄道×データ」が変える沿線の暮らしと価値

今回の取り組みにより、私たちの生活はどう変わるのでしょうか？最大のメリットは、東急線沿線が「デジタルに強い街」へと進化することです。都市部に分散型のデータセンターが配置されることで、超低遅延なネットワーク環境が実現し、自動運転の制御やVR・メタバース体験、リアルタイムAI診断などの次世代サービスが沿線で受けやすくなる可能性があります。

都市型データセンターのイメージ（画像：東急）

また、従来は倉庫や店舗として使われることが多かった「高架下の余剰スペース」を、現代の社会インフラであるデータセンターに置き換えることは、沿線の資産価値を維持・向上させる賢い選択ともいえるでしょう。実証実験では、タイガー魔法瓶の断熱技術や日東工業の筐体技術もサポートに入り、鉄道特有の「振動」や「騒音」への耐性がどこまで高められるかが鍵となります。

この検証が成功すれば、渋谷をはじめとする都市部全体にデジタル都市基盤が広がり、東急線沿線をはじめとした都会の私鉄沿線は、「住むだけで先端技術を享受できる場所」となる可能性を秘めています。

見慣れた鉄道の高架下が、私たちのデジタルライフを支える心臓部へと生まれ変わるかもしれない、実験の第一歩が始まります。2026年6月からの実証実験では、スマートシティ化を加速させる東急グループの「まちづくり」の真骨頂ともいえるのではないでしょうか。

鉄道チャンネル編集部

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