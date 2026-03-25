CUTIE STREET、ロッテ新商品を”即興”食リポ 個性豊かなコメントで魅力たっぷり伝える
アイドルグループ・CUTIE STREETが25日、都内で行われたロッテ新アイスブランド「アジアに恋して」新商品兼新CM発表会に出席。イベントではメンバーが即興の食リポに挑戦し、新標品の魅力を伝えた。
【動画】CUTIE STREET、2人1組でガチンコ食レポ対決 桜庭遥花らのキュートな表現に注目！自信満々な佐野愛花&川本笑瑠の実力は…？
同社は4月6日から10年ぶりとなる待望の完全新ブランド「アジアに恋して」を発売する中、同グループを起用。CMでは新曲「ナイスだね」をタイアップ曲として、アジアな世界観を表現した。
この日メンバーは“新アイス宣伝部長”の座をかけて挑む「KAWAII食リポ・ガチンコ対決を実施。2人一組で、4種類のアイスを試食した。食リポの経験はあまりないと緊張した表情を浮かべながらも、個性豊かなコメントで新商品の魅力を伝えた。
ロッテ関係者の厳正な審査の結果、宣伝部長には佐野愛花、川本笑瑠のペアが選出。川本は「宣伝部長の座をもらったからには全国に（商品の）良さを広めたい！」佐野も「魅力をいっぱい伝えて頑張ります！」と意気込んだ。
イベントには佐野、川本のほか、梅田みゆ、板倉可奈、古澤里紗、桜庭遥花、増田彩乃、真鍋凪咲のメンバー全員が出演した。
新ブランドのコンセプトはその名のとおり「アジア」。爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りが、解放的な気分にさせてくれるアジアンデザートアイス4品（黒糖烏龍ミルクティー、クリーミー杏仁豆腐、 ジャスミンミルクティー、マンゴーラッシー）をそろえた。
【動画】CUTIE STREET、2人1組でガチンコ食レポ対決 桜庭遥花らのキュートな表現に注目！自信満々な佐野愛花&川本笑瑠の実力は…？
同社は4月6日から10年ぶりとなる待望の完全新ブランド「アジアに恋して」を発売する中、同グループを起用。CMでは新曲「ナイスだね」をタイアップ曲として、アジアな世界観を表現した。
ロッテ関係者の厳正な審査の結果、宣伝部長には佐野愛花、川本笑瑠のペアが選出。川本は「宣伝部長の座をもらったからには全国に（商品の）良さを広めたい！」佐野も「魅力をいっぱい伝えて頑張ります！」と意気込んだ。
イベントには佐野、川本のほか、梅田みゆ、板倉可奈、古澤里紗、桜庭遥花、増田彩乃、真鍋凪咲のメンバー全員が出演した。
新ブランドのコンセプトはその名のとおり「アジア」。爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りが、解放的な気分にさせてくれるアジアンデザートアイス4品（黒糖烏龍ミルクティー、クリーミー杏仁豆腐、 ジャスミンミルクティー、マンゴーラッシー）をそろえた。