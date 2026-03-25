インフルエンサー、「ぽっちゃり女3人」の体重＆ピクニック弁当を公開！ 「みんな可愛すぎんか」
インフルエンサー、「ぽっちゃり女3人」の体重＆ピクニック弁当を公開！ 「みんな可愛すぎんか」
インフルエンサーの藤田シオンさんは3月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ぽっちゃり女3人で持ち寄りピクニック」の様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「ぽっちゃり女3人で持ち寄りピクニック」
「ドリンクのようにマヨネーズが置いてあって好き」藤田さんは「ぽっちゃり女3人で持ち寄りピクニックしたらラインナップがほぼ運動会」とつづり、3枚の写真を投稿。藤田さん含む3名のぽっちゃり美女でピクニックをした際の様子です。1枚目では持ち寄った食べ物を公開。おにぎりや唐揚げ、ハンバーガーなどおいしそうなメニューが並んでいます。また、3枚目では「68kg」「76kg」「91kg」と、それぞれの体重を公表しました。
ファンからは「理想のお弁当だ」「これは“軽いおやつ”のカテゴリーですか」「ドリンクのようにマヨネーズが置いてあって好き」や「すげぇ！普通なら見えてるのに見えない！」「91より68の子の方が大きく見える」「つか、みんな可愛すぎんか」といった声が寄せられています。
「ぽっちゃりでも可愛い 春の装い2026」同日の別の投稿では「ぽっちゃりでも可愛い 春の装い2026」を公開した藤田さん。ロリータ服風のトップスとミニスカートがツインテールの巻き髪と相性抜群です。ファンからは「巻き髪とっても可愛いです！」「ぽっちゃりでも可愛いって自分から言える所が特に好きです！」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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