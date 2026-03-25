SUPER EIGHT・WEST.・永瀬廉・向井康二ら関西ジュニアOB＆現役92人集結 5月末閉館の大阪松竹座で“SUPER Aぇ!卒業式”【ほんまおおきに大阪松竹座】
【モデルプレス＝2026/03/25】関西ジュニアOBと現役の関西ジュニアが加わった総勢92人で開催された『ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。〜』のレポートが到着した。
【写真】11万人熱狂 SUPER EIGHT・WESTꓸ・なにわ男子・Aぇ! groupら豪華集結
5月末の閉館を前に大阪松竹座から巣立ち、今や第一線で活躍する関西ジュニアOBのSUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ! group、永瀬廉（King & Prince）、向井康二（Snow Man）、室龍太、今江大地。そこへ現役・関西ジュニアも加わった総勢92人（※内博貴を含む）が大阪松竹座に集まり、一夜限りの奇跡の公演を行った。
大阪松竹座お馴染みの緞帳が上がると、懐かしい過去映像の数々がスクリーンに映し出される。オープニングのトップバッターを飾ったのは、Aぇ! group。黒×ゴールドにファーをあしらった衣裳に身を包み「松竹座！今日は俺たちと最高の卒業式にしようぜー！」と煽る末澤誠也の声で「Firebird」が始まり、「アオハル -With U With Me-」で登場したなにわ男子は「アオハル、しよっ！」と道枝駿佑が爽やかなキュンセリフでファンのハートを射抜く。階段ステージ上に“ええじゃないか”ポーズのWEST.が現れると客席の歓声がさらに大きくなり、3グループ一緒に「バンバンッ!!」へ。そこへ西畑大吾の呼び込みで永瀬、向井、室、今江が次々に姿を現し、花道を使ってみんなで盛り上げる、関西ジュニア時代の光景がステージに甦った。
続いてステージの盆が回り、大倉忠義の力強い太鼓でSUPER EIGHTが登場。デビュー曲「浪花いろは節」でさすがの貫禄を見せつける。村上信五の仕切りで始まった小MCでは、重岡大毅、大橋和也、小島健が順に挨拶し、永瀬、向井、室、今江も並んでわちゃわちゃトーク。そんな姿を見つめる客席に多幸感が広がっていく。ここからは桐山照史と藤原丈一郎に仕切りをバトンタッチして、4グループでバラエティ企画に挑戦。事前アンケートの回答をもとに『ほんまにおおきに大阪松竹座！いろいろあったでヒストリーランキング』と題して、松竹座で過ごした思い出を振り返った。1つ目は「私は見た！公演中にいろいろあったでランキング」。濱田崇裕（※「濱」は正式には旧字体）が『少年たち』で看守役を演じたときの失敗談を話すと、他のメンバーたちもセリフが飛んで頭が真っ白になったり、早着替えに間に合わなかったりと失敗談が続々出てくる。2つ目は「私は知っている！舞台裏でもめちゃくちゃやったでランキング」。ここでもそれぞれのメンバーからの情報提供をもとに、今だから笑えるエピソードが飛び出して松竹座中が笑いに包まれた。
後半は、舞台『ANOTHER』で後輩たちに歌い継がれた「旅人」からスタート。花道のすっぽんからせり上がった村上の語り口調で始まると、内博貴が当時と同じように歌いながら現れた。突然のシークレットゲストに客席はもちろん、配信を見ていたエイターたちも驚いたはず。村上、大倉、横山裕、丸山隆平、安田章大、内が松竹座のステージに並んで照れ臭そうに話す貴重な6ショットを見ることができた。
この後のセットリストは現・関西ジュニアたちも歌っている楽曲を、本家のユニットがパフォーマンスするエモさの連続。重岡×神山智洋×藤井流星×小瀧望（7WEST）の「Dail Up」に始まり、桐山×中間淳太（B.A.D.）の「V.I.P.」、茺田×室（BOYS）の「夢色クロニクル」などオリジナル曲で繋ぎ、永瀬×西畑×正門良規（Aぇ少年）や永瀬×西畑×大西流星（なにわ皇子）などへ続き、その後ろで現・関西ジュニアたちが懸命に踊る。向井はユニット・King of 関西として披露していた「2nd Movement」を当時の関西ジュニアを共に引っ張っていた西畑、大西と3人で歌い、客席を沸かせた。
さらに藤原×大橋×末澤×今江という懐かしい顔ぶれで「Hair」をクールにダンスパフォーマンス、当時は全員10代だった大西×道枝×長尾謙杜×高橋恭平×佐野晶哉が大人になって歌う「SUPER ROCKET」など松竹座を彩った楽曲をノンストップで熱唱する。関西ジュニアの代表曲「関西アイランド」を全員で届けた後は、各グループから松竹座への熱い思いを込めた挨拶。その最後は、最年長の横山がつとめた。
「松竹座は閉館しますが僕たちの中でずっと生き続けます。これは間違いなく事実です。松竹座がなかったら僕らはこんな素敵なステージに立てていないです。」そんな言葉のあと、最後はSUPER EIGHTから生まれた、今や関西ジュニアの名曲「大阪ロマネスク」を内も一緒に全員で歌い届けた。ペンライトを持つ客席も、サビでは曲に合わせて手振りする。ステージのスクリーンには、キラキラとした御堂筋の夜景、そして今日集まったメンバーたちがジュニアだった頃の懐かしい写真、最後には和室の楽屋が映し出される。その様子はまさに卒業式だった。みんなで手を繋ぎ、松竹座での最後の雄叫びの音頭を取ったのは横山。「ほんまおおきに」という横山に続いて、全員で両手を上げ「大阪松竹座！」と叫び、華々しく幕を下ろした。鳴り止まない客席の拍手に、再び緞帳が上がった。最後は関西アイドルらしく、「世界を明るく照らしましょう」を歌って客席へファンサ。明るく陽気に、大阪松竹座に別れを告げた。（modelpress編集部）
SUPER EIGHT（横山裕・村上信五・丸山隆平・安田章大・大倉忠義）
WEST.（重岡大毅・桐山照史・中間淳太・神山智洋・藤井流星・茺田崇裕・小瀧望）
なにわ男子（西畑大吾・大西流星・道枝駿佑・高橋恭平・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也）
Aぇ! group（正門良規・末澤誠也・小島健・佐野晶哉）
永瀬廉（King ＆ Prince）
向井康二（Snow Man）
室龍太
今江大地
関西ジュニア
シークレットゲスト：内博貴
【オープニングメドレー】
Firebird（Aぇ! group）：Aぇ! group
アオハル −With U With Me−（なにわ男子）：なにわ男子
ええじゃないか（WEST.）：WEST.
・バンバンッ！！（関西ジュニア）：WEST.・なにわ男子・Aぇ! group・永瀬・向井・室・今江
・浪花いろは節（SUPER EIGHT）：SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子・Aぇ! group・永瀬・向井・室・今江・関西ジュニア
【バラエティ企画】
【松竹座ありがとうメドレー】
・旅人（関西ジュニア）：SUPER EIGHT・関西ジュニア・内
・Dial Up（関西ジュニア）：重岡・神山・藤井・小瀧・関西ジュニア
・V.I.P.（B.A.D.）：桐山・中間・関西ジュニア
・夢色クロニクル（BOYS）：茺田・室・関西ジュニア
・蒼い季節（関西ジュニア）：WEST.
・With you（ジュニア）：永瀬・西畑・正門
・キミのため ボクがいる（timelesz）：永瀬・西畑・大西・関西ジュニア
・2nd Movement（KinKi Kids）：向井・西畑・大西・関西ジュニア
・Hair（Kis−My−Ft2）：藤原・大橋・末澤・今江
・SUPER ROCKET（関西ジュニア）：大西・道枝・高橋・長尾・佐野・関西ジュニア
・Midnight Devil（関西ジュニア）：西畑・藤原・大橋・正門・小島
・おみくじ HAPPY！（関西ジュニア）：なにわ男子・Aぇ! group・向井・室・今江・関西ジュニア
・KANSAI サマー（関西ジュニア）：関西ジュニア
・関西アイランド（関西ジュニア）：SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子・Aぇ! group・永瀬・向井・室・今江・関西ジュニア
・大阪ロマネスク（SUPER EIGHT）：SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子・Aぇ! group・永瀬・向井・室・今江・関西ジュニア
【アンコール】
・世界を明るく照らしましょう（KAMIGATA BOYZ）：ALL
【Not Sponsored 記事】
【写真】11万人熱狂 SUPER EIGHT・WESTꓸ・なにわ男子・Aぇ! groupら豪華集結
◆SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子ら集結
5月末の閉館を前に大阪松竹座から巣立ち、今や第一線で活躍する関西ジュニアOBのSUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ! group、永瀬廉（King & Prince）、向井康二（Snow Man）、室龍太、今江大地。そこへ現役・関西ジュニアも加わった総勢92人（※内博貴を含む）が大阪松竹座に集まり、一夜限りの奇跡の公演を行った。
◆永瀬廉＆向井康二も参加のMC・バラエティ企画にも挑戦
続いてステージの盆が回り、大倉忠義の力強い太鼓でSUPER EIGHTが登場。デビュー曲「浪花いろは節」でさすがの貫禄を見せつける。村上信五の仕切りで始まった小MCでは、重岡大毅、大橋和也、小島健が順に挨拶し、永瀬、向井、室、今江も並んでわちゃわちゃトーク。そんな姿を見つめる客席に多幸感が広がっていく。ここからは桐山照史と藤原丈一郎に仕切りをバトンタッチして、4グループでバラエティ企画に挑戦。事前アンケートの回答をもとに『ほんまにおおきに大阪松竹座！いろいろあったでヒストリーランキング』と題して、松竹座で過ごした思い出を振り返った。1つ目は「私は見た！公演中にいろいろあったでランキング」。濱田崇裕（※「濱」は正式には旧字体）が『少年たち』で看守役を演じたときの失敗談を話すと、他のメンバーたちもセリフが飛んで頭が真っ白になったり、早着替えに間に合わなかったりと失敗談が続々出てくる。2つ目は「私は知っている！舞台裏でもめちゃくちゃやったでランキング」。ここでもそれぞれのメンバーからの情報提供をもとに、今だから笑えるエピソードが飛び出して松竹座中が笑いに包まれた。
後半は、舞台『ANOTHER』で後輩たちに歌い継がれた「旅人」からスタート。花道のすっぽんからせり上がった村上の語り口調で始まると、内博貴が当時と同じように歌いながら現れた。突然のシークレットゲストに客席はもちろん、配信を見ていたエイターたちも驚いたはず。村上、大倉、横山裕、丸山隆平、安田章大、内が松竹座のステージに並んで照れ臭そうに話す貴重な6ショットを見ることができた。
この後のセットリストは現・関西ジュニアたちも歌っている楽曲を、本家のユニットがパフォーマンスするエモさの連続。重岡×神山智洋×藤井流星×小瀧望（7WEST）の「Dail Up」に始まり、桐山×中間淳太（B.A.D.）の「V.I.P.」、茺田×室（BOYS）の「夢色クロニクル」などオリジナル曲で繋ぎ、永瀬×西畑×正門良規（Aぇ少年）や永瀬×西畑×大西流星（なにわ皇子）などへ続き、その後ろで現・関西ジュニアたちが懸命に踊る。向井はユニット・King of 関西として披露していた「2nd Movement」を当時の関西ジュニアを共に引っ張っていた西畑、大西と3人で歌い、客席を沸かせた。
さらに藤原×大橋×末澤×今江という懐かしい顔ぶれで「Hair」をクールにダンスパフォーマンス、当時は全員10代だった大西×道枝×長尾謙杜×高橋恭平×佐野晶哉が大人になって歌う「SUPER ROCKET」など松竹座を彩った楽曲をノンストップで熱唱する。関西ジュニアの代表曲「関西アイランド」を全員で届けた後は、各グループから松竹座への熱い思いを込めた挨拶。その最後は、最年長の横山がつとめた。
「松竹座は閉館しますが僕たちの中でずっと生き続けます。これは間違いなく事実です。松竹座がなかったら僕らはこんな素敵なステージに立てていないです。」そんな言葉のあと、最後はSUPER EIGHTから生まれた、今や関西ジュニアの名曲「大阪ロマネスク」を内も一緒に全員で歌い届けた。ペンライトを持つ客席も、サビでは曲に合わせて手振りする。ステージのスクリーンには、キラキラとした御堂筋の夜景、そして今日集まったメンバーたちがジュニアだった頃の懐かしい写真、最後には和室の楽屋が映し出される。その様子はまさに卒業式だった。みんなで手を繋ぎ、松竹座での最後の雄叫びの音頭を取ったのは横山。「ほんまおおきに」という横山に続いて、全員で両手を上げ「大阪松竹座！」と叫び、華々しく幕を下ろした。鳴り止まない客席の拍手に、再び緞帳が上がった。最後は関西アイドルらしく、「世界を明るく照らしましょう」を歌って客席へファンサ。明るく陽気に、大阪松竹座に別れを告げた。（modelpress編集部）
◆「ほんまおおきに大阪松竹座」出演者
SUPER EIGHT（横山裕・村上信五・丸山隆平・安田章大・大倉忠義）
WEST.（重岡大毅・桐山照史・中間淳太・神山智洋・藤井流星・茺田崇裕・小瀧望）
なにわ男子（西畑大吾・大西流星・道枝駿佑・高橋恭平・長尾謙杜・藤原丈一郎・大橋和也）
Aぇ! group（正門良規・末澤誠也・小島健・佐野晶哉）
永瀬廉（King ＆ Prince）
向井康二（Snow Man）
室龍太
今江大地
関西ジュニア
シークレットゲスト：内博貴
◆「ほんまおおきに大阪松竹座」セットリスト
【オープニングメドレー】
Firebird（Aぇ! group）：Aぇ! group
アオハル −With U With Me−（なにわ男子）：なにわ男子
ええじゃないか（WEST.）：WEST.
・バンバンッ！！（関西ジュニア）：WEST.・なにわ男子・Aぇ! group・永瀬・向井・室・今江
・浪花いろは節（SUPER EIGHT）：SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子・Aぇ! group・永瀬・向井・室・今江・関西ジュニア
【バラエティ企画】
【松竹座ありがとうメドレー】
・旅人（関西ジュニア）：SUPER EIGHT・関西ジュニア・内
・Dial Up（関西ジュニア）：重岡・神山・藤井・小瀧・関西ジュニア
・V.I.P.（B.A.D.）：桐山・中間・関西ジュニア
・夢色クロニクル（BOYS）：茺田・室・関西ジュニア
・蒼い季節（関西ジュニア）：WEST.
・With you（ジュニア）：永瀬・西畑・正門
・キミのため ボクがいる（timelesz）：永瀬・西畑・大西・関西ジュニア
・2nd Movement（KinKi Kids）：向井・西畑・大西・関西ジュニア
・Hair（Kis−My−Ft2）：藤原・大橋・末澤・今江
・SUPER ROCKET（関西ジュニア）：大西・道枝・高橋・長尾・佐野・関西ジュニア
・Midnight Devil（関西ジュニア）：西畑・藤原・大橋・正門・小島
・おみくじ HAPPY！（関西ジュニア）：なにわ男子・Aぇ! group・向井・室・今江・関西ジュニア
・KANSAI サマー（関西ジュニア）：関西ジュニア
・関西アイランド（関西ジュニア）：SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子・Aぇ! group・永瀬・向井・室・今江・関西ジュニア
・大阪ロマネスク（SUPER EIGHT）：SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子・Aぇ! group・永瀬・向井・室・今江・関西ジュニア
【アンコール】
・世界を明るく照らしましょう（KAMIGATA BOYZ）：ALL
【Not Sponsored 記事】