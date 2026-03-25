平川は仙台大からドラフト1位で入団

プロ野球のオープン戦が22日に全日程が終了。各タイトルが確定し、最多安打に輝いたのは広島ルーキーの平川蓮外野手だった。左右両打席から快音を連発。低迷するチームに現れた“希望の星”にカープファンもご満悦だ。

オープン戦を通して上位打線を務めてきた平川。最終盤にはロッテ・藤原恭大外野手と熾烈な最多安打争いを演じ、3月21日の本拠地ソフトバンク戦で2安打を放つと、最終22日の同試合でもマルチ安打。最終戦でノーヒットだった藤原を最後に抜き去り、21安打で“タイトル”を獲得した。

北海道・国際情報高から仙台大に進学し、持ち前の才能が開花した。昨年のドラフトでは、立石正広内野手（阪神）の指名を外した広島が日本ハムとの競合を経て指名権を獲得。カープ歴代の強打者たちが背負ってきた「51」を託された。

オープン戦とはいえ、ドラフト1位の期待に違わぬプレーを発揮し、ファンも鼻高々だ。「平川エグいな」「赤ヘルの新星切込隊長」「カープファンの心のよりどころ」「カープの野手の新しい世代が見えてきた気がする」「平川とかいうカープの希望の星」「素晴らしき平川蓮」「平川蓮普通に新人王候補まである」「楽しみすぎる」「オープン戦とはいえタイトル獲得は凄すぎる」などと、開幕に向けて熱視線が送られている。（Full-Count編集部）