高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」（権利元：キングレコード／2013年3月4日配信開始）

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　高橋洋子の「残酷な天使のテーゼ」が、3月25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回突破作品となった。

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　週間再生数50万7677回を記録。累積再生数は1億17万514回。本作は、1995年10月にTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌としてリリースされた。

「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞