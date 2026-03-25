高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
高橋洋子の「残酷な天使のテーゼ」が、3月25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】高橋洋子、『残酷な天使のテーゼ』『what if?』生披露！エヴァ30周年スペシャルパフォーマンスで会場大熱狂
週間再生数50万7677回を記録。累積再生数は1億17万514回。本作は、1995年10月にTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌としてリリースされた。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞
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週間再生数50万7677回を記録。累積再生数は1億17万514回。本作は、1995年10月にTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌としてリリースされた。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月30日付：集計期間：2026年3月16日〜22日）＞