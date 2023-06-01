アニメ「LIAR GAME」が、テレ東ほかにて4月6日24時より放送開始となる。

本作は「週刊ヤングジャンプ」で連載された甲斐谷忍氏のサスペンスマンガが原作。2007年に実写ドラマ化、2010年に実写映画化されているが、TVアニメ化は今回が初となる。

他人を疑うことを知らない女子大生・カンザキナオが嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に巻き込まれ、元天才詐欺師のアキヤマシンイチと共に極限の心理ゲームに挑んでいく。

アニメーション制作はマッドハウスが担当し、カンザキナオ役には仁見紗綾さん、アキヤマシンイチ役には大塚剛央さんがキャスティングされている。

またOPテーマはヨルシカ「あぶく」、EDテーマはLucky Kilimanjaro「朝日」に決定している。

・放送開始日：4月6日より毎週月曜24時～

・放送局：テレ東ほか

・最速配信：未定

□「LIAR GAME」の放送・配信情報ページ

突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！

(C)甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会