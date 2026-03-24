【乃木坂46・金川紗耶】が熱演♡ 思わず目で追ってしまう「沼らせ乙女の日常」って？
どうしてか目で追ってしまう“沼らせ女子”ってどんな生活を送ってるの？そこで今回は、Ray㋲イチの愛され女子・金川紗耶が演じる「沼らせ乙女の日常」をお届けします。沼らせるには、どこかに自分らしさを忍ばせたおしゃれをすることが大事。細かいポイントを要チェック♡
沼らせ乙女の日常
世界中のみんなが恋するあのコ。
どうしてか目で追ってしまう人がいる。派手じゃない、でもふとしたしぐさや姿が頭に残る。
なにを考えてどんな生活を送っているのか。近づきたくなるのに、全部は見せてくれない。余白ごと、いつのまにか沼る。
そんな沼らせ乙女の日常を、Ray㋲イチの愛され女子・金川紗耶が演じます。
どんなときもさりげないおしゃれを忘れない
気あいを入れているわけじゃない。でもいつもちゃんと素敵。通学のときも、コンビニに行くときも
家で過ごす日だって、どこかに自分らしさを忍ばせる。
それは、サイズ感や色あわせ、そでのまくり方など、ほんの少しのニュアンス。おしゃれにも余裕があるということ。
トレンチコート 22,000円／SLY（バロックジャパンリミテッド）レイヤードニット 4,730円／AUNTMARIE'S（アンティローザ）ショートパンツ 9,900円／COCO DEAL（ココ ディール）バッグ 34,100円／LEMEME リング 4,950円／LHME（シアン PR）ソックス 2,200円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ローファー 31,100円／カミナンド（グラビテート）
撮影／菊地史（impress+）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／あきやまひとみ モデル／金川紗耶（本誌専属）撮影協力施設／白樺舎
金川紗耶
Ray編集部 編集長 山本八重