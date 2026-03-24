かまいたち・濱家隆一、山内が小学生の時の写真に爆笑 「走ってる車に急にやってくるやつ」
お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が24日、都内で開催された「進研ゼミ 小学講座・高校講座」リニューアル記者発表会に登壇。相方・山内健司の小学生時代の写真が投影され爆笑した。
【動画】かまいたち山内、幼少期の謎写真に会場爆笑 思わず濱家もツッコミ
イベントでは小学生向け家庭学習サービス「進研ゼミ 小学講座」などのリニューアル内容の説明などが行われた後、かまいたちの2人の小学生時代の写真がスクリーンに映し出された。濱家の写真は海水浴に訪れた時のもの。海パン姿の濱家を見た山内は「スタイル良い」とコメント。
山内の写真は、阪神タイガースの帽子を被り、外側からタクシーの窓に手を置いているもの。山内の記憶にない写真で「（出身が）田舎の方だからタクシー乗ることがなかったから、もしかしたら僕じゃないかも」と話すと、すかさず濱家から「顔、めちゃめちゃお前やで」とつっこまれた。また、「走ってる車に急にやってくるやつ」と、当時の山内を想像して腕を大きく振って走る素振りも見せた。
約10年ぶりに大規模リニューアルされた同講座は、25日から提供が始まる。子どもの学習に伴走する「赤ペン先生」の本格的なデジタル化、家庭学習向け生成AIを活用したアプリで効率化するなど、現在の子どもたちのニーズに合わせた家庭学習サービスに進化している。
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イベントでは小学生向け家庭学習サービス「進研ゼミ 小学講座」などのリニューアル内容の説明などが行われた後、かまいたちの2人の小学生時代の写真がスクリーンに映し出された。濱家の写真は海水浴に訪れた時のもの。海パン姿の濱家を見た山内は「スタイル良い」とコメント。
約10年ぶりに大規模リニューアルされた同講座は、25日から提供が始まる。子どもの学習に伴走する「赤ペン先生」の本格的なデジタル化、家庭学習向け生成AIを活用したアプリで効率化するなど、現在の子どもたちのニーズに合わせた家庭学習サービスに進化している。