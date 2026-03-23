フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２１日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日の向上芸人はダウ９００００・蓮見翔、園田祥太、忽那文香。ゲストに千原兄弟・千原ジュニア、かもめんたる・岩崎う大らを招いた。

ジュニアが「バラエティーで、う大となかなか会わへん」と笑顔を見せると、う大も「初の並びです」とうなずいた。

さんまが「あんまり出ないのか？バラエティーは？」と聞くと、う大は「出たいんですけど…」と話した。

さんまは「本当は出たいのか？そしたら（踊る！さんま）御殿！！とか言うとくで！」と自らの冠番組にオファー。う大は「え！いいんですか？じゃあ決定で」と喜びながら即答した。

陣内智則が、う大の相方・槙尾ユウスケの名を挙げ「槙尾も来ますよ？それは。槙尾も一緒に来ますよ」と話すと、さんまは「槙尾…。ほんならダメです！」とオファーを即座に取り消して笑わせた。

さんまは「−お笑い向上委員会」で以前に槙尾と共演したが「そんなに苦手なんですか？」と聞かれると「俺、初めて背中に汗かいたからやな…」と述懐。「ジュニアも相方なし！ということで」とジュニアの相方・千原せいじにもＮＧを出して爆笑させていた。