ＡＫＢ４８が、４月３日から５日に国立代々木競技場第一体育館で開催する「ＡＫＢ４８ 春コンサート ２０２６」で豪華出演者や新ユニットが公開されることが２３日、発表された。

３日に行われる「向井地美音卒業コンサート 〜私の夢は、ＡＫＢ４８〜」では高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみの３人による「ノースリーブス」出演が決定。５日の昼公演では約７年ぶりとなるＡＫＢ４８公式「新ユニット」のお披露目が発表される。

さらに「ＡＫＢ４８ 春コンサート ２０２６」４公演は、「Ｈｕｌｕ」にて全公演の生配信およびアーカイブ配信を実施する。

また、４、５日の３公演の新キービジュアル、「向井地美音卒業コンサート 〜私の夢は、ＡＫＢ４８」のロゴおよびキービジュアルを公開した。また、同コンサートは「にしたんクリニック」の協賛が決定した。

３代目ＡＫＢ４８グループ総監督としてグループを支え、誰よりもグループを愛し続けてきた向井地。１３年間歩んできたＡＫＢ４８人生の全てを込めたステージをお届けする。

４、５日の２日間にわたって開催する「私たちだけじゃダメですか？」３公演では、それぞれ「Ａｇａｉｎ」「Ｋｏｋｏｋａｒａ」「Ｂｅｙｏｎｄ」のテーマに沿ったステージを展開。昨年の２０周年イヤーを経て、ＯＧメンバーから受け継いだバトンを胸に、新たな時代へと踏み出すＡＫＢ４８の「現在地」と「未来」を描き出す。

各公演のチケット先着販売は開始されている。