アメリカのトランプ大統領が48時間以内にホルムズ海峡が開放されなければ「イランの発電所を壊滅させる」としたことに対し、イラン側は22日、攻撃が実行されれば、ホルムズ海峡を完全に封鎖すると警告しました。

イランの中央軍司令部の報道官は22日、アメリカが発電所を標的にした場合、イランはホルムズ海峡を「完全に封鎖する」と警告しました。さらにイランの革命防衛隊は23日、「電力部門が攻撃を受けた場合、イスラエルの発電所やアメリカ軍基地に電力を供給する周辺国の発電所を標的にする」と報復する考えを示しました。

トランプ大統領は21日夜、SNSに、イランが48時間以内にホルムズ海峡を完全に開放しなければ「あらゆる発電所を攻撃して壊滅させる！」と投稿していました。

日本時間24日朝までの期限を設けて、イランに強く迫った形ですが、イラン側は徹底抗戦する構えで、軍事衝突がさらにエスカレートする懸念が強まっています。