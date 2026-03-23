名古屋「ぴよりん」巨大バルーン登場へ…実物の約100万“ぴよ”分・高さ約7メートル 設置概要など発表・クラウドファンディング開始【詳細】
JR東海グループは23日、名古屋市内の商業施設「NAKAGAWA CANAL DOORS」の開業と「ぴよりん」15周年を記念して、施設メインエントランス前に高さ約7メートルの巨大ぴよりんバルーンを制作・設置すると発表し、ビジュアルを公開した。また、制作を支援するクラウドファンディングを実施する。
【画像多数】新幹線から見た巨大ぴよりん、多彩な返礼品などのイメージ
ぴよりんは、累計販売個数500万“ぴよ”を突破し、2023年からは名古屋観光特使にも任命されるなど、名古屋の顔として活動してきた。名古屋をもっと盛り上げたいという思いから、名古屋市・中川運河沿いに今年6月18日開業する「NAKAGAWA CANAL DOORS」のエントランスに、実物のぴよりんの約100万“ぴよ”分の巨大バルーンの設置を企画した。東海道新幹線からもよく見える“新しい名古屋の玄関口”とも言えるロケーションで、期間中は、ぴよりんがお出迎え、お見送りする。
あわせて、ぴよりん史上初となるクラウドファンディングを、感謝を込めて行う。名古屋観光特使として地域をもっとPRしたいという思いから、名古屋市・中川運河沿いの事業者とコラボした限定グッズ・イベントを多数用意する。
■巨大ぴよりんバルーン
設置期間：2026年6月18日（木）〜9月17日（木）午前10時〜午後5時30分
場所：NAKAGAWA CANAL DOORS メインエントランス前（名古屋市中川区運河町地内）
入場料：無料
※強風や荒天等、気象条件等により展示が急遽取りやめとなる場合あり
※取りやめのお知らせについてはぴよりん公式SNSなどで発信予定
■クラウドファンディング
実施期間：2026年3月23日（月）午前10時〜5月22日（金）午後11時59分
申込箇所：JR東海MARKET特設ページ
目標金額：500万円
形式：All in形式（目標額の達成可否に関わらず、施策の実施、返礼品を発送）
発送・実施時期：商品ごとに異なる
【返礼品の例】
▼ぴよりん手づくり体験教室
一つ一つパティシエの手づくりによってデコレーションされているぴよりん。今回、パティシエと一緒に、その命を吹き込む作業とも言えるデコレーション（顔付け）体験を期間限定開催。
支援額：5000円（税込）
実施日：7月25日（土）、26日（日）、8月1日（土）、2日（日）
時間：各日 午前10時、午後1時、午後4時開始
人数：各回40人まで ※小学生以下は保護者1人の同伴が必須
▼復刻ぴよりん総選挙 投票券
感謝を込めて過去の人気ぴよりんを復刻。過去限定ぴよりんとして登場したレパートリーはその数なんと300種類以上。今回はその中でも人気の高かったぴよりん達12種類を選定。
支援額：4000円（税込）
内容：
・ぴよりん総選挙投票券
・上位2つに選ばれたぴよりん2種の限定アソート
お渡し日：9月上旬
▼ぴよりんvillageのプレミア先行招待券
今年6月に名古屋駅中央コンコースに誕生する、もっとぴよりんを楽しめる空間「ぴよりんvillage」。ここでしか味わえないオリジナルスイーツやドリンクが楽しめる飲食スペースはもちろん、グッズ販売スペースも併設。クラウドファンディング限定で、開業前の「ぴよりんvillage」のプレミア先行招待券を用意。
支援額：1万円（税込） ※ノベルティ付
実施日：6月13日（土）午後4時〜6時
人数：40人まで
※1人につき未就学児1人まで入場可能
※小学生以下は保護者1人の同伴が必須。2人分の支援（購入）が必要
▼ぴよりん手づくり体験教室 in バーミキュラ ビレッジプレミアver
中川運河沿いの人気施設「バーミキュラ ビレッジ」でのコラボイベントが開催決定。バーミキュラ専属シェフと考案したバーミキュラ限定のぴよりんを作れる。
支援額：7000円（税込）
実施日：8月21日（金）、22日（土）
時間：各日 午前10時30分、午後1時30分開始
人数：各回8人まで ※小学生以下は保護者1人の同伴が必須
▼地元の老舗印刷会社・近藤印刷こだわりの「重ね絵アート」
中川運河沿いに工場を構える老舗の印刷会社、近藤印刷が手掛けるSDGsブランド「ethica（エシカ）」。「おしゃれで、使えて、エシカルで。」をコンセプトに、思わず飾りたくなる、限定ぴよりんイラストをあしらった重ね絵アートを作成.
支援額：6000円（税込）
発送時期：7月以降順次
▼地元の製菓会社・三ツ矢製菓の「ビスくん」とのコラボ缶
創業1918年の地元製菓会社、三ツ矢製菓で長年愛されてきたキャラクター「ビスくん」。今回はビスくんとぴよりんが初めてコラボし、限定のアソート缶として販売。ぴよりんと「ビスくん」のキャラクターがあしらわれたオリジナルデザイン缶の中には、ぴよりんサブレ、ビスくん、ぴよりんシュガーが入っている。
支援額：5000円（税込）
発送時期：7月以降順次
※返礼品は全て先着順での支援（購入）となる。人数、個数に限定を設けているものは実施期間内に受付終了となる場合あり。
※上記以外のグッズ、イベント、募集するご支援の内容や、各返礼品の詳細、支援（購入）にあたっての留意事項、についてはJR東海MARKET特設ページを確認。
【画像多数】新幹線から見た巨大ぴよりん、多彩な返礼品などのイメージ
ぴよりんは、累計販売個数500万“ぴよ”を突破し、2023年からは名古屋観光特使にも任命されるなど、名古屋の顔として活動してきた。名古屋をもっと盛り上げたいという思いから、名古屋市・中川運河沿いに今年6月18日開業する「NAKAGAWA CANAL DOORS」のエントランスに、実物のぴよりんの約100万“ぴよ”分の巨大バルーンの設置を企画した。東海道新幹線からもよく見える“新しい名古屋の玄関口”とも言えるロケーションで、期間中は、ぴよりんがお出迎え、お見送りする。
■巨大ぴよりんバルーン
設置期間：2026年6月18日（木）〜9月17日（木）午前10時〜午後5時30分
場所：NAKAGAWA CANAL DOORS メインエントランス前（名古屋市中川区運河町地内）
入場料：無料
※強風や荒天等、気象条件等により展示が急遽取りやめとなる場合あり
※取りやめのお知らせについてはぴよりん公式SNSなどで発信予定
■クラウドファンディング
実施期間：2026年3月23日（月）午前10時〜5月22日（金）午後11時59分
申込箇所：JR東海MARKET特設ページ
目標金額：500万円
形式：All in形式（目標額の達成可否に関わらず、施策の実施、返礼品を発送）
発送・実施時期：商品ごとに異なる
【返礼品の例】
▼ぴよりん手づくり体験教室
一つ一つパティシエの手づくりによってデコレーションされているぴよりん。今回、パティシエと一緒に、その命を吹き込む作業とも言えるデコレーション（顔付け）体験を期間限定開催。
支援額：5000円（税込）
実施日：7月25日（土）、26日（日）、8月1日（土）、2日（日）
時間：各日 午前10時、午後1時、午後4時開始
人数：各回40人まで ※小学生以下は保護者1人の同伴が必須
▼復刻ぴよりん総選挙 投票券
感謝を込めて過去の人気ぴよりんを復刻。過去限定ぴよりんとして登場したレパートリーはその数なんと300種類以上。今回はその中でも人気の高かったぴよりん達12種類を選定。
支援額：4000円（税込）
内容：
・ぴよりん総選挙投票券
・上位2つに選ばれたぴよりん2種の限定アソート
お渡し日：9月上旬
▼ぴよりんvillageのプレミア先行招待券
今年6月に名古屋駅中央コンコースに誕生する、もっとぴよりんを楽しめる空間「ぴよりんvillage」。ここでしか味わえないオリジナルスイーツやドリンクが楽しめる飲食スペースはもちろん、グッズ販売スペースも併設。クラウドファンディング限定で、開業前の「ぴよりんvillage」のプレミア先行招待券を用意。
支援額：1万円（税込） ※ノベルティ付
実施日：6月13日（土）午後4時〜6時
人数：40人まで
※1人につき未就学児1人まで入場可能
※小学生以下は保護者1人の同伴が必須。2人分の支援（購入）が必要
▼ぴよりん手づくり体験教室 in バーミキュラ ビレッジプレミアver
中川運河沿いの人気施設「バーミキュラ ビレッジ」でのコラボイベントが開催決定。バーミキュラ専属シェフと考案したバーミキュラ限定のぴよりんを作れる。
支援額：7000円（税込）
実施日：8月21日（金）、22日（土）
時間：各日 午前10時30分、午後1時30分開始
人数：各回8人まで ※小学生以下は保護者1人の同伴が必須
▼地元の老舗印刷会社・近藤印刷こだわりの「重ね絵アート」
中川運河沿いに工場を構える老舗の印刷会社、近藤印刷が手掛けるSDGsブランド「ethica（エシカ）」。「おしゃれで、使えて、エシカルで。」をコンセプトに、思わず飾りたくなる、限定ぴよりんイラストをあしらった重ね絵アートを作成.
支援額：6000円（税込）
発送時期：7月以降順次
▼地元の製菓会社・三ツ矢製菓の「ビスくん」とのコラボ缶
創業1918年の地元製菓会社、三ツ矢製菓で長年愛されてきたキャラクター「ビスくん」。今回はビスくんとぴよりんが初めてコラボし、限定のアソート缶として販売。ぴよりんと「ビスくん」のキャラクターがあしらわれたオリジナルデザイン缶の中には、ぴよりんサブレ、ビスくん、ぴよりんシュガーが入っている。
支援額：5000円（税込）
発送時期：7月以降順次
※返礼品は全て先着順での支援（購入）となる。人数、個数に限定を設けているものは実施期間内に受付終了となる場合あり。
※上記以外のグッズ、イベント、募集するご支援の内容や、各返礼品の詳細、支援（購入）にあたっての留意事項、についてはJR東海MARKET特設ページを確認。