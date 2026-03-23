お笑いコンビ、ピースの又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。結婚について話した。

VTRで出演した親交のあるタレント今田耕司（60）が「2人だったら恋愛の話ばっかりですよ、お互いの」と明かした。又吉は今田が会長の独身タレントの「アローン会」のメンバー。又吉は「今田さんと2人になると、僕は何でも自分の思っていることを聞いちゃいますね」と話した。

今田から見て又吉にぴったりなお相手は「尊敬できる人じゃないですか」。またVTR出演した後輩芸人からは「お母さんみたいな『大丈夫だよ』ってやってくれる人」、「お話をいっぱい聞いてくれて包み込む母性系」と挙げられた。

VTR後、山崎育三郎（40）が「実際はどんな方がタイプなんですか」と質問。又吉は「自分の意見をバッと言ってくれる方。個性的な人が結構好きで。ちょっと怒ってくれたりした方がいいかなと思います」と話した。ただ、「その都度ときめいたりしているんですが、伝えられない。飲み込みますね」。

井桁弘恵（29）が「今は恋愛しているんですか」と直球の質問。又吉は「まあまあまあまあ…もちろん、好きな方とかはいますけど」。山崎が「その方がもう気付いていると？」と聞くと、「どうですかね…」とかわそうとする。山崎が「したいと思うんですか。結婚？」と畳みかけると、「そうですね。結婚したいとは思うんですけど」と答えた。

そして「イメージはありますか。いつまでとか？」と山崎が続ける。又吉は「イメージで言うと超えていますね」。そして「何ひとつうまく答えられている気がしない」と苦笑いした。