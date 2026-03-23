タレントの峯岸みなみが、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。人気YouTuber・てつや（東海オンエア）を夫に持つ有名人夫婦ならではの、SNSを通じた悪質な「嘘のタレコミ」に苦悩している現状を明かした。

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番組では、夫の浮気を疑う視聴者からの悩みが寄せられた。これに対し、峯岸は自身の状況を「夫も顔が知られているので、たまにSNSで『旦那さんが女性と歩いていましたよ』というタレコミが来る」と告白。しかし、その内容を精査してみると「全然嘘だったりする」と、事実無根の情報に振り回されている実態を語った。

峯岸は、こうした心ないコメントの裏側に「私たちの関係を壊したい、という人がやっぱり存在したりもする」と分析。夫のトレードマークである鮮やかなオレンジ髪を指し、「あんなオレンジ髪、見間違えるかな？」と疑問を呈しつつ、悪意のある情報に惑わされないように「必死に精査している」と、精神的な疲弊を吐露した。

かつては夫の携帯を「基本的にずっと疑ってかかっているから見ちゃう」と語っていた峯岸。しかし、前回の放送で「携帯を見るのは別れを決意した時だけ」という鉄則を学んだことで、「今の彼で満足なら見に行かなければよかったのに、と時を戻してお伝えしたい」と、自身の経験を踏まえた切実なアドバイスを相談者に送っていた。